Milei sigue en baja: más de la mitad de la población desaprueba al Gobierno

Por Raúl Kollmann

La aprobación del gobierno baja: no de forma abrupta, pero sí de forma sostenida. Más de la mitad de la población (53,7 por ciento) desaprueba mucho o desaprueba algo la gestión de Javier Milei. En la misma línea, casi la mitad de los ciudadanos afirman que el gobierno va en dirección incorrecta y, como ya se viene repitiendo en todos los estudios, tres de cada cuatro argentinos sostienen que el ajuste lo paga la gente, no la casta. En particular, los jubilados. En el plano de la vida cotidiana, nada menos que el 81 por ciento dice que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Lo que sostiene todavía a la administración de La Libertad Avanza (LLA) son las expectativas: el 49 por ciento cree que, económicamente, las cosas en su casa van a mejorar y el 49 cree que no se verificará esa mejora.