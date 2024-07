La deportista olímpica Fernanda Russo conmovió a todos luego de finalizar en el puesto 30 en la prueba de rifle de aire 10 metros en los Juegos Olímpicos París 2024. En una entrevista, la tiradora cordobesa de 24 años expresó el duro momento que vivió luego de Tokio 2020 y como gracias a su "equipo de contención" hoy agradece "estar viva".

"Era muy importante para mí estar acá parada. Hay medallas mucho más importantes que una medalla de oro. Hoy estoy agradecida de poder estar parada acá en la línea, estoy agradecida de poder estar viva, de poder disfrutar de una competencia como la disfruté hoy. Si bien los últimos 20 tiros no fueron los mejores, los primeros 40 sí. Siento que pude dar lo mejor que tenía y la mejor versión de Fernanda. Muy lejos y atrás quedó la Fernanda con pensamientos suicidas después de Tokio. Eso es lo más importante", sostuvo la deportista haciendo hincapié en la importancia de la salud mental.

"A ustedes que están del otro lado bancando a las 6 de la mañana de un domingo un deporte tan poco conocido como este y que me ven llorar cada cuatro años y que se bancan las mismas lágrimas de siempre. Quédense con esto, porque yo hace tres años en Tokio no podía pensar que mi vida podía seguir, y yo hoy vuelvo a mi casa, y tengo una facultad donde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando y la vida no se termina en la línea de tiro. Yo terminé de tirar y me sentía viva, busquen vivir, el Alto Rendimiento es un regalo. Si no fuera por mi equipo de contención hoy no estaría acá parada y seguramente no estaría respirando", remarcó.

Fernanda postergó recibirse en la carrera de Gestión Deportiva para asistir a esta nueva edición de los Juegos Olímpicos. Según la deportista, este título universitario la ayudará a cambiar la realidad del deporte argentino desde adentro, luchando por lo que los atletas necesitan para competir. "No existe Alto Rendimiento sino existe calidad de vida. Esta Fernanda es la misma que hace cuatro años, con más experiencia y un poco más de arrugas, pero va a seguir poniendo lo mejor de sí para que la gestión en Argentina mejore, desde mi lado como deportista estoy a disposición para lo que se necesite, porque para eso estamos, no unos contra otros, sino cómo podemos ayudarnos entre todos", cerró.