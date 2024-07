En el segundo día oficial de París 2024 dos atletas argentinos se llevaron todas las miradas. Julián Gutiérrez quedó primero en la serie clasificatoria de rifle de aire de 10 metros junto al chino Lihao Shengon, actual subcampeón olímpico, con 631,7 puntos. Con esta marca el deportista hizo récord argentino y sudamericano. Desde las 7 am de este lunes peleará por obtener la primera medalla para Argentina en la final junto a otros siete tiradores. El catamarqueño ya aseguró diploma olímpico y e intentará conseguir la segunda presea de la disciplina en la historia nacional. La primera la ganó Carlos Enrique Díaz Saenz Valiente en pistola rápida en Londres 1948, la edición con mayor participación argentina en la historia.

Macarena Ceballos fue la otra deportista que se destacó en este domingo soleado, después de dos días de lluvia en la capital francesa. La cordobesa se clasificó a las semifinales de 100 metros pecho con un tiempo de 1:06.89 y quedó en el décimosexto lugar para soñar con llegar a una final olímpica. Por la noche compitió y el resultado no fue el esperado, quedó décimoquinta y no logró acceder a la lucha por las medallas entre las mejores ocho del torneo.

Si bien su objetivo era llegar a las semifinales, la nadadora se quedó con bronca por su desempeño final: "Creí que podía ser finalista olímpica y la peleé hasta que me dio. Entrené mucho más de lo que di. Hace seis semanas que estoy afuera de mi casa con mi entrenador y quería devolverle algo a mi famialia y siento que a ellos les fallé", declaró al terminar la carrera en la que registró una marca de 1:07.31.



Ceballos también hizo hincapié en la revancha que siempre le dio el deporte, y justamente eso es lo que tendrá rápidamente cuando compita en los 200 metros pecho el próximo 31 de julio desde las 6 am. "El foco lo había puesto en los 100 y eso me va a ayudar mucho en los 200. Siempre es una prueba que la corrro porque todavía estoy aprendiendo a quererla, durante muchos años la sufrí y creo que eso me va a ayudar".

En enero en una entrevista que la nadadora le brindó a este medio había comentado que no se sabía qué iba a pasar con las becas en este nuevo contexto gubernamental. Al salir en la zona mixta la deportista contó que José María Larocca, jinete argentino que competirá en París 2024, la ayudó desde marzo a solventar sus gastos para poder prepararse de la mejor manera para los Juegos Olímpicos. Así la cordobesa pudo tener las proteínas, la comida y las sesiones con los masajistas que necesitaba en la previa de la máxima cita multideportiva.



José Maria Larocca es un deportista argentino que nació en Wettingen, Suiza. En la actualidad vive en Ginebra, pero en París 2024 estará en sus quinta participación consecutiva desde Beijing 2008. En Juegos Panamericanos ganó dos medallas de plata en Toronto 2015 y Lima 2019 y en esta edición competirá el 5 de agosto en salto con su caballo Finn.

Buena jornada para los tenistas argentinos

Este domingo se vivió una jornada de muchas emociones en la casa del Abierto de Francia. Por primera vez cinco argentinos estarán en segunda ronda en Juegos Olímpicos. La delegación nacional cosechó cinco victorias en primera ronda y solo una derrota. La primera en jugar fue Lourdes Carlé, quien se convirtió en la primera tenista en Juegos Olímpicos en ganar por doble 6-0 a Tatjana María de Alemania. Después fue el turno de Tomás Etcheverry, quien venció a Thiago Seyboth Wild por 7-6, 6-2. Mariano Navone, quien confesó que no quiere irse nunca de la Villa Olímpica, venció al portugués Nuno Borges por doble 6-2 y al final del día Sebastián Baez le ganó sin problemas a Thiago Monteiro por 6-4, 6-3. Por último Francisco Cerúndolo, menos de 24 después de ganar el ATP de Umag derrotó a Marcelo Barrios Vera por 6-2, 6-1. La única derrota de la jornada argentina fue de Nadia Podoroska por 7-6, 7-5 ante la local Diane Parry.

Un lunes para la historia en París

Rafael Nadal venció a Martón Fucsovics y enfrentará en segunda ronda a Novak Djokovic este lunes en el segundo turno en el court central Philippe Chatrier. Será el duelo número sesenta dos de los integrantes del big three, en lo que quizás sea una de las últimas batallas entre ambos. El serbio lidera el historial por 30-29, el último enfrentamiento fue en el mismo recinto en el Grand Slam en 2022 con victoria para el mallorquín. Nadal jugará su tercer día consecutivo, después de haber vencido en primera ronda a los argentinos Molteni/González junto con Alcaraz y en singles a Fucsovics, mientras que "Nole" apabulló al doblista australiano Matthew Ebden por 6-0 y 6-1. Un nuevo capítulo se contará este lunes entre dos de los más ganadores de la historia.