"Te amo, Diego, ahora mismo siento un dolor casi insoportable en el pecho. En la calle, así me ha sucedido, me golpea tu recuerdo y ya no puedo caminar y algo me duele tanto que tengo que recargarme contra la pared. El otro día un gendarme se acercó: 'Madame, vous êtes malade?'. Moví de un lado a otro la cabeza, iba a responderle que era el amor, ya lo ves, soy rusa, soy sentimental y soy mujer, pero pensé que mi acento me delataría y los funcionarios franceses no quieren a los extranjeros".

Este es un fragmento de una de las cartas imaginarias que la pintora y exiliada rusa Angelina Beloff le escribe a Diego Rivera, su compañero durante una década a quien no pudo seguir en su regreso a México.

En Querido Diego, te abraza Quiela (flamante lanzamiento del sello Seix Barral), la escritora y periodista Elena Poniatowska explora la catarsis de una artista y demuestra el poder de la literatura a la hora de procesar un desamor. Beloff sufre la muerte de su hijo y la partida de su amante; la pintura no da respuestas pero encuentra consuelo en las cartas.