D'alessandro expresó su rechazo a la visita de sus compañeros de bloque a represores en Ezeiza

Carlos D'alessandro, diputado de La Libertad Avanza por San Luis, manifestó este miércoles su rechazo a la visita que hicieron sus compañeros de bloque a un grupo de represores detenidos en Ezeiza y pidió "no olvidar lo sucedido en la historia argentina para que no volvamos a cometer los mismos errores".

"Lo he expresado en varios medios de comunicación, mi rechazo y oposición a la visita de mis compañeros a los represores. Han sido juzgados en democracia, la justicia ha tenido una sentencia firme y no tenemos que tener olvido a lo sucedido en la historia argentina para que no volvamos a cometer los mismos errores. Es caso cerrado, ellos están juzgados y no veo bien que hayan ido a visitarlos, y en nombre del bloque de La Libertad Avanza sobre todo", dijo a Diputados TV antes del comienzo de sesión.

Según contó el legislador, él no fue invitado a ser parte de la comitiva que se trasladó a Ezeiza: "Si me hubiesen ofrecido en su momento hubiese expresado mi pensamiento, que es que no tenía que ir nadie", reiteró.

Consultado sobre cómo surgió la visita, contestó: "Creo que esto comenzó con una visita al penal de Ezeiza para ver cuestiones de derechos humanos, se habló de criaturas que tienen alrededor de 4 años viviendo en Ezeiza junto a su madre y de ahí se ve que ha desencadenado en la visita a los represores. No quedó muy claro dentro del bloque incluso cómo sucedió esto y quién fue el que la gestionó verdaderamente".

También contó que dentro del propio bloque se pidieron explicaciones. "Nos dijeron que había un pedido de algunos militares que estaban detenidos para ver cómo estaban ellos en cuestiones de derechos humanos, porque por más que sean presos tienen que ser tratados con las garantías constitucionales que se le debe dar a cualquier detenido. Esa fue la explicación que recibimos", planteó el legislador.