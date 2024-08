La diputada nacional por Unión por la Patria Gisela Marziotta insistió en que los seis diputados de La Libertad Avanza que visitaron a un grupo de genocidas detenidos en el penal de Ezeiza deben ser expulsados de la Cámara baja. Además, advirtió que el encuentro, que se produjo a comienzos de julio y del que este martes se conoció una foto, ocurre en un contexto en el que el gobierno "parece no creer en la democracia".



Entrevistada por Víctor Hugo Morales en la 750, la diputada señaló que si bien este asunto no está en el temario de la sesión de prevista miércoles, “son temas de coyuntura” que deben ser debatidos. Frente a esto, su postura es avanzar con la sanción máxima y avanzar en la expulsión. Esa iniciativa obtuvo el respaldo de casi treinta legisladores de Unión por la Patria.

Para Marziotta, la visita de los libertarios a los represores "fue en su calidad de diputados". "Más allá del negacionismo, hay una investidura en la calidad en la que los visitaron. Cuando uno es diputado, es diputado las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año y los cuatro años que dura el mandato”, sostuvo.



La diputada explicó que “uno no es diputado solo cuando hay sesión o está dentro del recinto". "Fue una visita de diputados, que pertenecen al poder legislativo, una de las tres patas del Estado, que sostienen la democracia, democracia que atentaron los genocidas”, indicó.

Por eso, Marziotta consideró que se trata de un hecho que va más allá del negacionismo habitual en el Gobierno: “Es el negacionismo en su máxima expresión. Además de la provocación que implica en un momento en el que tenemos un Gobierno que parece no creen en la democracia. Que ningunea al Congreso”.

Finalmente, cuestionó los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que se expresó a favor de avanzar con medidas que beneficien a los responsables de delitos de Lesa Humanidad detenidos en cárceles comunes y con condenas firmes.

“Somos proyectos y concepciones diferentes del país que queremos y lo que queremos representar. Por eso insisto en el pedido de expulsión. Hay otro que propone la creación de una comisión investigadora. Para mí eso queda a mitad de camino”, enfatizó.

“Los que me votaron a mí, estoy segura de que quieren que esos diputados sean expulsados. Y además, lo hago como representante no solo de los que me votaron. Yo represento a los 30 mil compañeros desaparecidos, porque soy parte del proyecto por el que perdieron la vida. También a las Abuelas y Madres y a los hijos que recuperaron su identidad y los que no la recuperaron”, sintetizó Marziotta.