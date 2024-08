El ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, fue sentenciado en las últimas horas a tres años de prisión por manipulación de datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante los años 2006 y 2007. Una situación que ha sido discutida por largo tiempo en la política.

La condena fue emitida por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) a la que también se adicionó la inhabilitación para a ocupar cargos públicos al considerarlo responsable de la información sobre estadísticas que realizaba el organismo, como los índices de inflación y del PBI (Producto Bruto Interno).

Anteriormente, el fiscal Diego Luciani había pedido “cuatro años de prisión” y “diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos” para Moreno, en contraposición a la defensa del acusado que solicitó su absolución.

Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo (IPC), también fue condenada con una pena similar a la de Moreno; también fueron inculpadas dos ex empleadas del INDEC: Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.

La defensa del ex funcionario

En este contexto, Moreno habló en declaraciones radiales y se refirió a lo que él cree no tiene que ver con una condena vinculada a la manipulación estadística. “Nos condenaron por abuso de autoridad y destrucción de instrumento público, pero de las estadísticas, que sería falsedad ideológica, no, nada. ¿Cómo se instrumenta en el Código Penal que vos falseaste las estadísticas? Que eso es falsedad ideológica, hay un dato y vos ponés otro”, expresó el ex funcionario.

Asimismo, Moreno agregó que "lo que está diciendo la justicia es que las estadísticas de la década ganada, a partir de este momento, son las estadísticas de la década ganada y se terminó el debate”.