Luego de disponer el cierre definitivo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y desfinanciar todo lo referido a las políticas de género, dando de baja programas y líneas de asistencia a las mujeres y disidencias, ahora el Gobierno de Javier Milei avanza con la venta del inmueble, donde funcionó el organismo entre 2019 y 2023, tasado en más de 12,5 millones de dólares.



El edificio, ubicado en San Telmo, saldrá a la venta a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en la órbita de la Jefatura de Gabinete. El organismo es considerado por el oficialismo como algo “creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica”.

El propio presidente salió a despotricar contra las políticas feministas, en las últimas horas, luego de haber trascendido la denuncia contra del expresidente, Alberto Fernández, por violencia de género: “Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres. Décadas de estudios científicos son prueba de ello. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen”, consignó Milei.

Casualidad o no, horas después, se conoció la puesta en venta del edificio, tasado en más de 12,5 millones de dólares. El predio del exministerio de las Mujeres está ubicadosobre las calles Cochabamba, Azopardo y la avenida Ingeniero Huergo, y tiene una superficie total de 18.000 m2 construibles y 7.000 m2 construidos.

Además de descalificar las políticas de género, desde el Gobierno libertario también criticaron las condiciones del edificio, que, según afirmaron, está “abandonado y en peligro de derrumbe", pese a que allí trabajaron los más de mil empleados que, en diciembre, fueron desvinculados.