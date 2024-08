Escucharla a Flor del Valle es como transportarse al medio del campo y sentir el viento en la cara. Su música y su voz nos llevan a otra dimensión y es que la artista se formó no sólo en la psicología de Carl Jung sino también en la disciplina de la sonoterapia. Este domingo de 17 a 20 se presenta con Loli Cósmica en Ser Interior (Gascón 1467, Palermo, CABA).

“Desde chica que me gusta cantar, me gusta el arte, la literatura y todo lo que tiene que ver también con la espiritualidad. Entonces siempre me fui nutriendo de diferentes libros y autores. En la sociedad veo como una tristeza, un enojo y un desgano. ¿Cómo podemos transformar esto? pensaba, eso me llevó a estudiar psicología y conocer a Jung. Me llamó la atención como él combinaba el arte y la espiritualidad con los símbolos y la astrología. Luego conocí la sonoterapia que va a armonizando el cuerpo con cuencos, semillas y tambores y tiene mucho que ver también con la psicología analítica porque todo el tiempo trae la importancia de la imaginación activa, de lo que surge adentro”, explicó Flor a Las12.

La artista que vive desde hace 11 años en la comunidad Chakra Corazón de Beltrán, Choele Choel (Río Negro) contó que también leyó mucho a Castaneda y comenzó a sentir el llamado de las plantas y a incursionar en lo que es el chamanismo. En sus shows, Del Valle entiende que la sanación tiene que ver con ofrecer un marco de amor y de respeto para que las personas puedan ser, puedan dejarse un poco de los trajes de lo que hacen en sus profesiones, los roles que tienen en sus familias y poder animarse a vivir sus emociones a través del baile y el canto. Después de tomar medicina amazónica, Flor hizo retiros de canto con Verónica Condomí, con quien aprendió el canto intuitivo y resonante.

En sus palabras: “el arte y la cultura pueden convivir sin la noche y el alcohol también. Todos y todas tenemos nuestra parte artística, por eso es necesario crear espacios para que la gente se inspire y vea cuál es la mejor manera de conectar consigo mismos y con el exterior”.

Flor del Valle nació en Buenos Aires en 1988, es cantante, compositora, recopiladora, sonoterapeuta e instructora de mantras y cantos de la tierra.

La sonoterapia es una terapia alternativa que utiliza el sonido para sanar. Se usan cuencos tibetanos o de cuarzo, diapasones afinados a determinadas frecuencias o diversos instrumentos con el fin de facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movimiento, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas del ser humano. También se utiliza la voz y el canto de armónicos. Históricamente, la música y las canciones fueron medios para invocar poderes o fuerzas que permitían al chamán o curandero la sanación.