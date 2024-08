La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, sostuvo que la solución a la crisis de Venezuela tras las elecciones debe ser democrática, no militar, y que es algo que sólo se resolverá con transparencia publicando los resultados de los comicios. "Me gustaría volver a lo que otros dijeron. Algunos de nuestros líderes del Congreso dijeron que no necesitamos recurrir a una solución militar para nada de esto. Esto es muy simple: democráticamente publicar los resultados de la votación y mostrar la voluntad del pueblo", afirmó Richardson a la agencia EFE en Panamá, donde esta semana mantuvo encuentros con varias autoridades, entre ellas el presidente panameño, José Raúl Mulino.

La generala insiste, rechazando la información que circuló en redes sociales acerca de una posible intervención militar, en una salida democrática a la crisis que se desencadenó después de que en las elecciones del pasado 28 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, vencedor de los comicios, mientras que la oposición presentó en un sitio web miles de actas de votación que le darían la victoria a su candidato, Edmundo González Urrutia.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reconoció el pasado primero de agosto la victoria electoral del líder opositor y dio veracidad a los documentos presentados por la oposición. "Con esos votos que se lograron, espero que haya un final democrático para esto y que se pueda resolver democráticamente. Creo que la transparencia en los votos es algo importante, como dijo nuestro secretario Blinken y muchos otros presidentes de la región", remarcó Richardson.

Como jefa del Comando Sur desde 2021 Richardson se ocupa, al frente de un comando de más de 1.200 militares y civiles, de proporcionar planes de contingencia, operaciones y cooperación en materia de seguridad en un área que cubre 31 países de América latina y el Caribe, incluido Venezuela. En enero del año pasado, durante una conferencia del think tank Atlantic Council, Richardson destacó la importancia de los "ricos recursos y elementos de tierras raras" de América latina, poniendo enfasis en el triángulo del litio, ubicado entre Chile, Bolivia y Argentina.