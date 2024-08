Mejor no involucrarse en rodajes que involucren animales, agua y niños. A su modo, Bad Monkey (se estrena el próximo miércoles por Apple TV+) rompe con el famoso mandamiento audiovisual. Sucede en la costa de Florida y está llena de cocodrilos, abejas, mapaches y un primate colmilludo como personaje destacado. Convengamos que su protagonista no tiene la edad, el porte, ni aspecto de un pequeño en edad escolar. Pero hay algo en el historial de Vince Vaughan que lo vuele perfecto para encarar al parlanchín, temerario e infantiloide Andrew Yancy. El federado de la Nueva Comedia Americana (Los rompebodas, Aquellos viejos tiempos, Aprendices fuera de línea), compañero de andanzas de Owen Wilson y Will Ferrell, es el gran motor de esta entrega creada por Bill Lawrence (Ted Lasso y Shrinking).

Su personaje acaba de ser suspendido como detective de la policía de Florida por indisciplinado. “Técnicamente estoy en un año sabático”, dice Yancy, que chocó el carrito de golf del esposo de su amante, Bonnie (Michelle Monaghan), con quien tiene una relación tóxica. Sin placa, ni arma, oficia de inspector sanitario de restaurantes en la siempre relajada, y húmeda zona de Los Cayos. Cuando alguien pesque un brazo mar adentro, las autoridades le van a pedir que se deshaga de la extremidad para no espantar a los turistas.Y Andrew, como es de esperar, se pondrá a investigar para resolver un posible crimen que le devuelva su trabajo. Entre sus compinches aparecen el policía Rogelio Burton (John Ortiz) y la forense Rosa Campesino (Natalie Martínez) con su sazón latino.

Con bastante humor, pero también algunas cuotas de misterio, la trama presenta negocios inmobiliarios de los turbios, un coro de hampones en las Bahamas, explora la cultura del estado más húmedo de los Estados Unidos y el de su patio trasero –el caribe-. Así es como Bad Monkey resulta una peculiar cruza de Cóctel con la pecaminosa Criaturas salvajes más la locuacidad de su protagonista. “Esto es Vince Vaughn dando exactamente lo que esperamos de él en un programa. Es todo lo filoso que te podés imaginar, toma algo que parece inocuo, y lo masculla de un modo que lo vuelve universal”, le dice a Página/12, Meredith Hagner, quien interpreta a la despreocupada viuda del occiso que hallaron en pedacitos. “Es una sociópata en tacos altos”, la define la actriz. El tono de la serie, según los involucrados, se desprende de las marcas de Carl Hiaasen, el escritor y periodista del Miami Herald que escribió el relato madre. “Tiene un uso único de la sátira en la que se mofa y romantiza a la vez la “americana”. Florida para bien y para mal es todo lo estadounidense que te podés imaginar. Y acá se captura muy bien toda lo bello y horripilante, que puede ser gracioso y dramático por partes iguales”, apunta la artista. “Todo lo excéntrico de los personajes se asienta sobre algo muy verdadero”, apunta Bill Lawrence en la conferencia de prensa de la que participó este medio.

Para su showrunner de Bad Monkey, el mayor desafío estuvo en mantener la autenticidad de la novela junto a los sacudones del argumento. “La gente no solía recibir disparos en Ted Lasso, Schrinking o Scrubs, acá hay bastante misterio, lo detectivesco y muertes. El trato que hice con Carl fue el siguiente: lo bueno es suyo y lo que huele mal viene de mi parte”, dice Lawrence. Aún en su comicidad, Andrew Yancy tiene mucho de los maltrechos héroes de sus anteriores comedias. “Este es un tipo que hace las cosas a su manera, tiene que hacer algo muy simple y no lo hace, es de los que les cuesta aprender la lección”, asegura el showrunner.

-¿Cómo fue encontrar el balance entre el humor, el drama y el thriller?

Bill Lawrence: -En el writers room hablamos del nudo de corbata. Tenés que fijarte bien como apretar el tono porque si lo hacés demasiado fuerte o rápido no funciona. Si sos muy tonto y después querés cambiar a algo más triste, o a una situación de vida o muerte, va a quedar mal. Tenés que apegarte a lo real. Cuando hay un golpe que duela. De joven, me encantaba películas como 48 horas. Sí, Eddie Murphy es graciosísimo cuando canta “Roxanne”, pero a su vez tenés la temática de la discriminación dando vueltas, a Nick Nolte lidiando con el alcoholismo, una novia rara y su compañero se mató con su propia arma. Son cosas que importan y tienen que ver con el tono justo. Si me dicen que este programa es una reversión de esa película, lo tomo como un halago.

-Ted Lasso fue, sin dudas, el ejemplo cabal de lo que se conoce como “pez fuera del agua”. ¿Andrew Yancy sería una piraña fuera del agua?, ¿podría definir el género de Bad Monkey?

B.L.: -Hay algo muy especial en la actualidad televisiva. Ya no podés poner las cosas en una caja como antes. Ahí está lo que pasó en los últimos Emmy, El oso ganó como mejor comedia y Succession como drama, para mí tendrían que haberlo trocado. Lo más divertido de esto es que ahora podés navegar entre géneros. Las mejores comedias son aquellas que tienen un pathos emocional, y arriesgo a que Bad Monkey es una de ellas.

-¿Y qué le aporta Vince Vaughn en este caso como protagonista y productor?

B.L:- Hay un montón de actores que pueden hacer de un tipo así de agudo. De los que tiran one liners. Si tenés esa habilidad es algo muy fácil de hacer. Lo difícil es hacerlo, añadirle humanidad y que la audiencia quiera estar de tu lado. Y Vince lo hace. Tiene esa cualidad de hombre común. Mientras filmábamos en Los Cayos y Las Bahamas la gente se le acercaba como si fueran amigos de toda la vida. Eso es lo que traslada a la pantalla. Si él quisiera podría improvisar todas las líneas y hacerse el gracioso. Pero como productor dejó muy en claro el tono, cómo respeta el libreto, los momentos en los que se deja llevar para que brillen todos. Y eso se percibe.



Programados

* Hoy a las 21 Directv estrena la miniserie Best Interests. El drama de cuatro episodios sigue la batalla de una pareja por la salud de su hija con distrofia muscular. Dentro del elenco se destacan las actuaciones de Sharon Horgan (Catastrophe) y Michael Sheen (Masters of Sex) quien fuera premiado por este rol en la última edición del festival Series Mania.

* Prime Video anunció el arribo de la segunda temporada de Porno y Helado para el próximo 20 de septiembre. Vuelve el trío conformado por Pablo (Martín Piroyansky), Ramón (Nachito Saralegui) y Ceci (Sofía Morandi) que pasaron de fingir tener una banda de rock a pegarla. Ahora tendrán nuevos desafíos, desde un fan tratando de infiltrarse en el grupo, deudas con amigos, competencias con artistas más jóvenes y hasta problemas de ego. La comedia fue creada, escrita y dirigida por el propio Piroyansky (Voley, Abril en Nueva York).

* Trekkies del mundo no desesperen. Paramount+ reveló las primeras imágenes de la tercera temporada de su exitosa serie original Star Trek: Strange Worlds. Sigue a la U.S.S. Enterprise algunos años antes de que asuma el mando el capitán Kirk. Aún se desconoce su fecha de estreno, pero en la reciente edición de la Comic Con de San Diego se adelantó que la entrega tendrá una cuarta temporada.

El personaje

Robert “B” Berchtold de A Friend of the Family (Jake Lacy). El buen vecino de Pocatello, simpático y entrador como para que los Broberg le abrieran las puertas a su psicopatía descomunal. Tuvo amoríos con sus padres (mamá y papá), convenció a la hija mayor de que era la descendiente de aliens y la secuestró en repetidas ocasiones. La historia, basada en un caso real, estará alojada desde el próximo miércoles en Universal+.