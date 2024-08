La actriz Florencia Peña realizó su descargo respecto de los rumores y noticias falsas que circularon en redes sociales y medios desde el jueves pasado respecto de la existencia de videos que mostraran una relación de ella con el expresidente Alberto Fernández. "No hay ningún video mío que esté por salir, el que se compró los pochoclos, cómaselos", respondió Peña a quienes la agredieron en redes durante los últimos día y lamentó: "Me metieron por la ventana en un hecho muy grave".

Peña explicó que las versiones de un posible video surgió a partir de una vieja noticia: la de una visita de la actriz a Olivos durante la pandemia de Covid-19 con el objetivo de avanzar en protocolos específicos para el desarrollo de distintas actividades productivas. En esos días, Fernández se había reunido con sindicatos y otros representantes de la industria del espectáculo. A partir de aquella reunión, la falsa noticia que circuló en los últimos días era sobre otro encuentro en la Casa Rosada.









"La campaña de misoginia fue feroz"

"La única razón por la que yo me puedo juntar a solas con un hombre es haciendo un pete. La campaña de misoginia fue feroz", apuntó Peña y expresó su hartazgo respecto del tratamiento mediático en torno a la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente: "Yo no trabajo de molestar a los demás, de hablar de la vida del otro, yo me ocupé de ser la mejor artista que puedo ser, y que me metan por la ventana en un hecho muy grave, que estamos todos los argentinos muy inquietos por esto que está pasando, nos da mucha angustia no poder ser un país con menos grieta”.

La actriz contó que se enteró el jueves pasado, a la salida del teatro, que en las redes sociales había sido involucrada en una supuesta relación con Fernández. "Me dicen que soy TT en Twitter, por lo del Alberto, por tu visita", contó en una entrevista en UrbanaPlay y describió la falsa noticia como "un balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo".

Peña remarcó en repetidas oportunidades que su única reunión en Olivos con el expresidente fue durante la pandemia de Covid-19 para hablar del trabajo de los actores en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y criticó a quienes difundieron mensajes misóginos por validar "el pensamiento de que yo por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con el que era Presidente, era solo haciendo un pete".

"Vuelven a retomar un tema que tiene que ver con algo que ya pasó, no hay nada nuevo. Instalaron que va a venir un video, y chicos, no va a venir ningún video, pueden darle vuelta el teléfono a quien quieran, que no va a haber ningún video", sentenció y agregó: "Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, el esfuerzo que hay por instalarlo. yo no estuve en la Casa Rosada".

Peña respondió a quienes la acosaron por redes sociales y a quienes validaron los rumores en los medios de comunicación: "No me rompas las pelotas, yo laburo desde los siete años, este año cumplo 50, tengo una extensa carrera, ¿quieren mi currículum? vayan a Wikipedia".