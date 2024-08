PANTALLAZOS ► Hasta el 31/8 y con entrada libre, el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina, FICAA, proyecta películas de 40 países en salas de Córdoba, Jesús María, Neuquén, Junín de los Andes y distintas sedes de CABA ► Mientras que largometrajes y cortos con consignas como goce, memoria y familia arman la propuesta de la Semana del Cine Latinoamericano, del martes 13 al domingo 18/8, gratis en el Cultural San Martín.



JOYSTICK DIVISION ► En agosto, los juegos gratuitos de PS Plus, el sistema de suscripción de PlayStation, incluyen LEGO Star Wars The Skywalker Saga, que vuelve sobre cientos de eventos, personajes y vehículos de las nueve películas de la saga de La Guerra de las Galaxias; además de Five Nights at Freddy's: Security Breach, última entrega de la franquicia de horror ATP, y de Ender Lilies: Quietus of the Knights, un action RPG de fantasy oscuro en 2D ► ¿Estás para reventar unos marcianos? Salió CYGNI: All Guns Blazing (PlayStation 5, Xbox Series X, Steam y Epic Games), con intenso combate espacial, personalización de armas, dinámicas frenéticas de ataque/defensa, cooperativo local, enemigos colosales y modo arcade con ránkings mundiales, todo cortesía de Konami y Keelworks ► También salió Arranger: A Role-Puzzling Adventure (PlayStation 5, Nintendo Switch, Steam y Netflix), con aventuras y puzzles desarrollándose en un mundo cuadriculado muy particular, cortesía de un equipo de creadores que trabajaron en Braid, Carto y Ethereal.

ESTAMOS EN OBRA ► La trilogía de teatro de terror de Fran Ruiz Barlett se completa en El Método Kairós con El juego (lunes), El juego II (sábados y domingos) y El juego III (sábados) ► Vivir sin lastimar a los demás es el aprendizaje familiar de Tutorial, de Eva Halac (viernes a las 20, Teatro del Pueblo) ► Un boxeador veterano enfrenta a un pibe en el Luna Park en Fájense, adaptación del cuento de Abelardo Castillo (viernes a las 20, Espacio Callejón) ► Las empresas de delivery inspiran Amarte es un trabajo sucio pero alguien tiene que hacerlo, del español Iñigo Guardamino (sábados a las 20, Teatro El Extranjero) ► La salud mental es el tema de Bang, bang estás muerto, de William Mastrosimone (sábados a las 19, Teatro Multiescena) ► Y el cuarteto Piel de Lava hurga en los discursos políticos en Parlamento (martes a las 20.30, Teatro Picadero).

FESTIVALIPSIS ► Los estadounidenses Slipknot serán anfitriones del KnotFest, que incluirá a las japonesas Babymetal y a las bandas suecas Amon Amarth y Meshuggah, el 16/10 en el Parque de la Ciudad ► Mientras que feria y talleres sobre cáñamo y salud, gastronomía, sexualidad, aceites, aromas y shows de Riddim y Kumbia Queers arman la propuesta del Festival Marimba, que celebrará la cultura cannábica el 15/9 en la Ciudad Cultural Konex.

PASAME LA DATA ► No cuelgues que el sábado 17/8 cierra la convocatoria del Festival Audiovisual Bariloche 2024, que incluye categorías específicas para estudiantes de audiovisuales y comunicación ► Por otro lado, en agosto y septiembre hay capacitaciones gratuitas y virtuales sobre industrias creativas, organizadas por la provincia de Buenos Aires, con actividades sobre videojuegos, derechos de autor, diseño, gestión cultural, producción audiovisual y mucho más ► Y los Sony World Photography Awards reciben trabajos fotográficos estudiantiles (hasta el 29/11), juveniles (hasta el 3/1) y profesionales (hasta el 10/1) de América latina, con premios de hasta 25 mil dólares.

DE VISITANTE ► Invasión de música española entrando al país por Ezeiza: anotá que vienen la Mala Rodríguez (30/8, CC Brewhouse Puerto, Mar del Plata), los metaleros Saratoga (19/11, El Teatrito) y una legión melódica que va del pop de Andrés Koi (26/10, La Trastienda) al rock de Rulo y la Contrabanda (16/10, The Roxy Live), pasando por el trovador Marwan, que hará mini-gira por Rosario (6/9, CC Güemes), CABA (7/9, La Trastienda) y Córdoba (12/9, Studio Theatre) ► También hay shows anunciados de los ingleses Steve Lawler (14/9, La Feria en AMK Club) y Jamie XX (22/10, C Complejo Art Media); de los mexicanos Japónica (28/8, La Tangente) y Andrés Obregón (10/10, La Trastienda); y del estadounidense Michale Graves, ex Misfits, con The American Monster Band (17/10, El Teatrito).

MUCHO TEXTO ► El miedo al futuro y la pregunta-disparador de qué harías si pudieras dejar de trabajar agitan Que pase algo pronto, la primera novela de Agustina Espasandín, que publicó la editorial Sigilo ► Y el universo tanguero como trinchera de resistencia cultural inspira el ensayo-manifiesto Tango al poder, de Gauche, editado por Serial Editorial y la Cooperativa Mandíbula Producciones ► También se vienen eventos de presentación, con relato iniciático, fábula urbana y aventura multicultural para la novela Djinns, de la francesa Seynabou Sonko (miércoles 14/8, Malba); y con un contexto de carreteras, selva y lluvia para Alegría, de Margarita García Robayo, que trae ilustraciones de Powerpaola (miércoles 14/8, Verne Libros).

HACELA SIMPLE ► ¿Canciones nuevas? Nos habían quedado colgadas las últimas de julio, cortesía de Dimantina (Funktícora), Motivos Olvidables (Ser yo), Dojo (Desconsuelo), Anette (Tormenta), Gente Conversando (Panorama nocturno), Planta (Otro día +), Daraluz (El fundamento del miedo), Tuli (Octubre), Ryan (Yo me quedo y Todo el bien), Acru (Malibú), Lucas Galiñanes (Ya), Caro Luisa (Lo que queda), La Negra Azul (Insolenta), Agus Martino + Martuca (El trato), La Condena de Cain (Def-ghi), Gustavo Jerez (Cuando estás), Silvina Moreno (Me hablan de vos), El Atolón de Funafuti (El tiempo de mi sombra), Julián Bernard (Oriental Song), Charly Zurcher (A Better Place), Natalia Lagos + Paula Maffía (Esencialmente), El Pacto Quiroga (Pésima contestación y Extrañas voces) o No Radio + Chino Biscotti + Federico Pertusi + Mario Siperman (Martes desastre).





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.