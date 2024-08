Hoy a las 16:00 se presentará el libro “Caride no me olvides” del escritor, docente, periodista, y ex preso político Jorge Giles; contará con un conversatorio junto a Felipe Bellingeri, integrante de HIJOS La Plata, y el poeta, periodista y actor Miguel Martínez Naón, que leerá fragmentos del escrito.



El libro es una novela de no ficción formada a partir de la investigación periodística y las conversaciones con la familia, amigos y los compañeros militantes que acompañaron el tramo final de su existencia.

El 16 de junio de 1955, durante los bombardeos contra Perón y su pueblo en Plaza de Mayo, Carlos Caride tenía trece años, y al oír las bombas -porque vivía cerca de allí- corrió junto a su hermana de quince para socorrer heridos. Era un niño peronista que aún calzaba pantalones cortos, a usanza de la época, y de repente se enfrentó de lleno con el rostro del horror. -“Vi los cuerpos despedazados de los pibes de una escuela, y vi a la maestra arrastrarse hacia ellos para socorrerlos con una pierna menos”, dirá luego.

“Caride ya era un mito, un prócer, una leyenda del peronismo antes de caer y desaparecer. Estas memorias, sus memorias, están cargadas de mística, pasión, entrega, convicción, y mucho amor por la vida”, indica su contratapa.

En tanto, el próximo viernes 16 de agosto a las 17:00, se llevará a cabo la presentación del documental “Ojos que no ven - Movimiento Espartaco”, que contará con la presencia de su directora Anna Caride Burgos. La producción audiovisual narra la historia del Movimiento Espartaco, formado el año 1959 en Argentina para aglutinar artistas que compartieran la aspiración de ser parte de un arte de masas militante, y que a la vez expresara el reencuentro con la identidad colectiva, histórica, y social en América Latina.

A partir de esto la trama se enfoca en la vida de Malena, hija de Carlos Sessano, pintor que perteneció al movimiento. Ella inicia una búsqueda que reconstruye la historia de un grupo conformado por nueve pintores, con la intención de reparar los vínculos afectivos e identitarios que generó el desarraigo de su familia en 1969.

A través de testimonios, principalmente de los exintegrantes Juan Manuel Sánchez y Carlos Sessano, se desprenden otras pesquisas que llevan a familiares y profesionales vinculados al movimiento a lo largo de varios países, como Argentina, España, Bolivia, Suecia y Canadá.

La entrada a ambas actividades es libre y gratuita.