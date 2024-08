Este miércoles, el cura de Opción por los Pobre Francisco "Paco Olveira" escribió en Página|12 una carta abierta a la ministra de Capital Humano,Sandra Pettovello. En ella, el sacerdote que trabaja en barrios humildes describió la problemática del territorio, acrecentada por las políticas económicas de ajuste de Javier Milei.

En diálogo con la 750, Olveira señaló que la carta a Pettovello "nace porque agotamos todas las formas en la que este pobre vecino -de quien habla en la misiva- pudiera recuperar su Potenciar Trabajo. Es un ejemplo de lo que pasa en nuestros barrios".

"Este Gobierno está ajustando desde los que están más abajo, desde los pobres. No tenemos ningún plan del Estado. La carta muestra cómo a esta persona, que debería tener su Potencial Trabajo, porque no hizo nada para no tenerlo, le cerraron todas las oficinas donde él pueda presentar un reclamo. Se quedó en la calle por no tener esa plata, que son 79 mil pesos, que no es nada, sin aumentar desde diciembre, pero con eso pagaba un alquiler, miserable, pero lo pagaban. Al final, la casta eran los pobres", remarcó.

Consultado acerca de su trabajo en los barrios, el sacerdote indicó que "da mucha impotencia no poder responder a todas las necesidades".



"Es muy complicado. Y es cierto que no solo en el barrio, sino que afuera también, hay muchísima solidaridad. En todos lados se hacen eventos para juntar alimentos. Hay distintas formas. Gente que se comunica para ayudar. Eso lo veo por todos lados. Pero es imposible que una persona o un grupo de personas puedan sustituir al Estado. Diferente es la comunidad organizada, pero para que haya una comunidad organizada tiene que estar el Estado presente", afirmó.

"Últimamente pongo un ejemplo. Habíamos llevado a los chicos a pasear —íbamos al circo o al otro barrio en donde teníamos una jornada durante el día— e íbamos en un minibús que el Gobierno anterior, a pesar de todas sus cosas, nos donó. Con eso llevábamos a los chicos todos los días a la escuela. En ese minibús iban dos hermanos discutiendo por quién iba a dormir del lado que daba a la pared de la casa. Porque es de madera y plástico y hace más frío. Y yo los escuchaba y puteaba por dentro a Pettovello, porque no solo tiene los alimentos retenidos, también tienen frazadas retenidas. El Programa Abrigar bajaba frazadas para pasar un poco mejor el invierno. Está haciendo mucho frío este año. Y es verdad que el sol es la frazada de los pobres. Pero no hay sol a la mañana temprano y a la noche. Ni siquiera eso. Generan política económica que cada vez genera más pobres y ni siquiera te tiran una frazada. Ni siquiera te la tiran. Porque si lo hicieran, tampoco lo harían como Justicia, lo harían como damas de caridad, como en la época antes de Evita", cerró.