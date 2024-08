En las últimas horas, generó preocupación y desconcierto en el empresariado clásico, el mano de obra intensivo, el que más padece la crisis de la economía real, un video del Jefe de Asesores Económicos de Javier Milei, Demian Axel "Satanás" Reidel, en el que habla de una economía en repunte, elogia a la Inteligencia Artificial como salida y, en paralelo, asegura que, en realidad, no es la crisis la que empuja a la oposición política a criticar al Gobierno, sino "el miedo a que esto funcione, por eso la oposición quiere voltearlo ya".

Reidel, el economista más escuchado por Milei y uno de los pocos a los que se sienta a escuchar por horas, es hoy el representante más fiel del modelo y de la línea económica. El personaje en cuestión, ex banquero del JP Morgan, Goldman Sachs e integrante del Banco Central en la era de Macri, le da letra a los discursos presidenciales, estableció un nexo de confianza con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y le inocula al Presidente la idea de que la matriz económica actual no es útil para salir de la crisis. Por eso es relevante su testimonio, que fue vertido en el programa "Club de Inversores", ciclo de streaming conducido por Miguel Boggiano, que también es parte del equipo de aesores del Presidente.

"Los datos de alta frecuencia parecen mostrar que la economía está repuntando", expresó y citó la muletilla de la que se aferra el Gobierno: dos datos de mejoras en ventas de autos y despachos de cemento, correspondientes a un solo mes. Asimismo, especuló con que todo está tan bien, que la oposición se apura a criticar y presionar a Milei. "La oposición le están tirando con todo porque quieren voltearlo ya, ayer lo quieren voltear. Porque si llegamos a las elecciones de medio término bien, la Argentina dejó atrás la inflación y la economía empieza a repuntar, como los datos que estamos viendo ahora... tienen miedo de que esto funcione, si esto funciona, nunca más".

En medio de ese discurso, dejó un dato que confunde y que parece un fallido o algo que contrasta con la teoría de las mejoras. "Si ves los números macro, la gente no debería estar apoyándolo tanto al Presidente, ¿sabes por qué lo apoya? porque no se puede hacer magia de un día al otro. Nunca hubo un presidente libertario, mirá si anda... Y está andando, bastante bien", fantaseó.

El rey de la I.A.

"No hay ningún tema en el mundo más importante que la Inteligencia Artificial , queremos que argentina se convierta en un hub", expresó en la charla, incentivado por Boggiano a contar cómo armó las últimas reuniones de Milei en Estados Unidos con los gigantes tecnológicos. En este tiempo, tras la articulación con Elon Musk, el dueño de Tesla, Reidel le recomendó a Milei posicionarse alineado en contra de las regulaciones de Europa y China a la I.A. para regalar incentivos y que lleguen inversiones del sector a la Argentina. Tanto le habló de eso que el propio Milei dijo que la I.A. iba a hacer la reforma del Estado.

En este contexto, retomó además el mito de que si no había un ajuste, los precios iban a dispararse a niveles pocas veces vistos. "No hubo hiperinflación, cuántas veces te levantas a la mañana y pensas, uff, no hubo hiperinflación", dijo Reidel, y agregó que "cuando empezó el gobierno había un riesgo enorme". De todos modos, se atajó ante la recesión diciendo que "entiendo que la gente mira lo que pasó y quiere estar mejor, está perfecto, pero no nos olvidemos de las políticas fiscales del gobierno, que evitaron una híper".

Milei y Reidel se conocieron cuando este último estaba en el BCRA, convocado por Federico Sturzenegger. En el streaming contó que "me pareció un tipo interesantísimo, nos hicimos amigos. Y me dijo: si alguna vez soy presidente, vos vas a estar en mi equipo. Siento que esto es épico". El economista -que tuvo un fondo en Nueva York llamado QFR que fundó con el chileno José Luis Daza, quien sonó para reemplazar al vice de Hacienda, el cavallista Joaquín Cottani- acompañó a Milei a la última gala del Colón y es quien más ascendencia tiene sobre las ideas del Presidente, por encima de Sturzenegger y muy por encima del ministro de Economía, Luis Caputo.

"Es un peligro, nunca habla de producción, empleo y actividad, vive en una nube", consignó ante este diario un importante dirigente de la Unión Industrial (UIA), que cuenta los días para ver si la actividad arranca, mientras Reidel le apunta a Milei que la salida de la crisis está en la tecnología, en la I.A., el petróleo y las finanzas internacionales.