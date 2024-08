El Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante el Plan Interministerial de Prevención y Concientización “Objetivo Dengue”, una política pública en la que el Estado santafesino invertirá más de $ 8.000 millones para abordar esta problemática, prevenir y concientizar sobre la enfermedad. El programa será abordado no sólo por el Ministerio de Salud, sino que también intervendrán con su mirada y acciones los ministerios de Gobierno e Innovación Pública, Ambiente y Cambio Climático, Educación, e Igualdad y Desarrollo Humano; con la coordinación del proyecto a cargo de la Secretaría de Cooperación.

En ese marco se presentaron los lineamientos y las políticas de prevención a llevar adelante en la ciudad de Rosario, junto a la Municipalidad.

En la oportunidad, la ministra de Salud, Silvia Ciancio explicó que “queremos que a partir de Objetivo Dengue, cada gobierno local pueda armar su propia estrategia, teniendo en cuenta las características del lugar donde viven, y comiencen a conformar sus propios equipos, que van a ser los mismos que trabajen desde ahora hasta el primer caso de dengue”.

“Empezamos las capacitaciones que van a durar siete semanas. Una primera línea de trabajo es Educación: vamos a trabajar directamente dentro del aula, con los docentes. Una capacitación para los docentes y una capacitación para los alumnos con actividades lúdicas; Ambiente y Cambio Climático es trabajar con la Ley Yolanda e incorporamos un módulo que tiene que ver con la capacitación en dengue”, enumeró la ministra. Y agregó: “En lo que respecta a Igualdad y Desarrollo Humano vamos a trabajar fuertemente con organizaciones sociales, ellos van a ser nuestros multiplicadores de las capacitaciones, de la prevención y del acompañamiento en los barrios. Desde Salud, lo que volvemos a hacer es reforzar la tarea de capacitación con los equipos para trabajar el momento del brote, el momento de los primeros casos”.

Respecto a la compra de las vacunas contra el dengue, la ministra sostuvo que “la decisión política es la de comprar vacunas. Estamos hace más de dos meses en negociaciones con el único laboratorio que existe en el mundo; estamos cerrando el número, la cantidad de dosis que van a llegar a fin de mes o principio de septiembre”.

Asimismo, Ciancio remarcó que la vacuna es importante “pero no la tenemos como una de las líneas priorizadas porque para nosotros, la vacuna es una herramienta más de prevención, pero que claramente no será suficiente si no somos capaces de hacer todo lo anterior, que es la prevención”.

A su turno, el secretario de Cooperación, Cristián Cunha remarcó que existe la decisión del gobernador de aumentar la producción de repelentes: “Se va a hacer una inversión millonaria en aumentar el presupuesto. El fin de semana vamos a tener la proyección total de producción en función también de los insumos que necesitamos para realizarlos”.

Por último, la secretaria de Salud Pública de la municipalidad de Rosario, Soledad Rodriguéz manifestó que “desde el municipio mantenemos siempre con el Ministerio de Salud de la provincia criterios comunes”, y explicó que “es parte de este programa mantener indicaciones comunes para todo el territorio, así que en esta nueva temporada mantendremos los criterios y los iremos modificando en función de cómo se vayan presentando la cantidad de casos en la ciudad”.