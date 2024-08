“El resultado de la perplejidad”. Así define Ernesto Tenembaum a Milei. Una historia del presente (Planeta), libro que acaba de publicar después de once meses de estudiar en detalle el ascenso del presidente al que no vio venir. “Perplejidad profesional y de valores morales -amplía en diálogo con Página/12-, porque yo era de los que pensaba orgulloso que Argentina tenía un montón de problemas pero no tenía un Trump o un Bolsonaro, o un líder que argumente contra el feminismo, contra la democracia, que reivindique la dictadura o diga que los monopolios están bien”. La noche de las PASO, cuando dio el batacazo quien reunía todas esas características juntas, el periodista primero pensó que los votantes “se habían pegado un tiro en los pies” Rápidamente se dio cuenta de que tenía que tratar de entender.

Tratar de entender. ¿Pero cómo? Si, como cuenta en el prólogo del libro, los valores que defendía el libertario le generaban un “rechazo visceral” y consideraba que su triunfo produciría “una tragedia de dimensiones desconocidas”, aun para una Argentina ya dañada. Empezó a ver videos, cientos de horas de video, y a prestarle atención a los comentarios que dejaba la gente en YouTube. También a leer los textos de Milei y los que él recomendaba. “Fue el descubrimiento, por mi parte, de un momento histórico, de un personaje y su complejidad y de muchos intelectuales y ensayistas de ultraderecha que alimentaban sus ideas. Empecé a entender más el presente”, cuenta el conductor de Y ahora quién podrá ayudarnos, ciclo que está por cumplir una década en Radio Con Vos.

Dividido en tres partes -La furia, La revancha y La profecía maldita-, el trabajo revela con minuciosidad y detalles hasta ahora desconocidos el camino recorrido entre el ascenso de Milei y su presente como líder político mundial. En el medio se cuelan postales de la decadencia política argentina, de cómo la sociedad se fue separando de la llamada “casta” (o ésta de aquella), y de cómo se fue configurando la nueva base social que se entusiasmó con las ideas libertarias y/o con el cambio. De yapa: un epílogo monumental no apto para spoilers.

“Creo que logré algo que en un principio me parecía imposible, que es separar lo más posible la crónica de la mirada de quien la escribe. En el libro cuento objetivamente los hechos. Si después eso se traduce en una denuncia, que yo creo que hay momentos en que es así, por lo menos no está presentado como engaño sino como producto de un trabajo de honestidad intelectual”, resume Tenemabum, quien sostiene que el trabajo de reportear le resultó “mucho más interesante que el de opinar”.

–¿El trabajo con este libro te hizo cambiar de opinión respecto a Milei o al menos a verlo de otra manera?

–A entenderlo de otra manera, diría. Para darte una idea, en Milei yo veía a un gritón y ahora veo a un líder. Entiendo que mucha gente vea a un loco y a un improvisado, pero a mí ahora, cuando miro hacia atrás en la reconstrucción del personaje, me sorprende la rapidez con la que ha aprendido de política. Hay políticos que pasan toda una vida en actividad y no aprenden lo que aprendió él. Y me sorprende, también, porque no es alguien que haya demostrado aprendizaje en otras áreas de la vida. Cuando repasás su vida ves que no era un economista destacado, no había escrito textos muy valorados, era un tipo solo que andaba a los tumbos por la vida. Era alguien predestinado para un lugar y que de repente encontró una forma de ser popular que coincidía con lo que le pasaba a un sector de la sociedad y lo transformó en poder político.

–¿Por eso entre las definiciones que das de él, incluís la palabra talentoso?

–Es que, primero para llegar a ser presidente hay que ser talentoso en la mayoría de los casos. Hay una dosis de suerte, una dosis de perseverancia, pero hay talento. Él arma una campaña electoral completamente novedosa. Si vos la ves desde la perspectiva natural de las campañas, es un ridículo, un payaso. Y sin embargo es algo que le funciona. Tomó una decisión desde el principio que fue mezclar al macrismo y al kirchnerismo como si fueran lo mismo y sostenerlo. Cualquiera se lo puede discutir, pero él insiste con que Macri es comunista y va para adelante con ese estilo desaforado, desmesurado, desprolijo. Y cuando tiene que aliarse con Massa para derrotar a Macri lo hace y cuando tiene que casarse con Macri para derrotar a Massa tampoco tiene ningún problema. Tiene un olfato que no sé de dónde lo sacó realmente.

–¿Por qué creés que no lo viste antes?

–Es un reproche muy fuerte que me hago a mí mismo. El de no haber podido salir de la caja. Yo estaba mirando lo que miro siempre: la economía, en este caso la pandemia, al peronismo, al gobierno desangrándose en una interna absurda y obscena mientras la gente la pasaba muy mal, al PRO preparándose para tomar el poder dado lo que pasaba con el peronismo. Por eso el día que Milei ganó las primarias no podía creer que yo no hubiera sabido verlo, porque me considero un tipo muy plástico y nada esquemático. Pero fue evidente que me mantuve en la regla del periodismo básico y no supe correrme y ver que había uno gritando. Y eso que mi hijo me decía “che, este está creciendo”.

–Entre las partes del libro hay una que se titula “La revancha”. ¿Contra quién o contra qué crees que Milei busca revancha?

–Él siempre buscó ser alguien, estaba desesperado por ser eso. Primero lo intentó en los medios de comunicación. Dio bastantes vueltas, como tres o cuatro años, con Mauro Viale en la tele o con militantes libertarios en la radio, pero no pasaba nada. Hasta que un día empieza a pasar. Entendió cómo explotar ese personaje de hombre enojado con Keynes, con los políticos, con cómo manejaban la economía, y cómo empezar a generar rating. Y ahí empieza a ser alguien y empieza esa revancha, porque empieza a ser reconocido y a mostrarle a la política “mirá que soy más importante que vos”. El recuerda el tiempo en el que lo subestimaron, que le dijeron que los liberales eran populares en la tele pero no ganaban votos, que no iban a pasar las PASO, que no iba a llegar nunca ser diputado.

–En el libro le das mucha importancia a un acto del que participó en 2019 junto a los intelectuales de derecha Agustín Laje y Nicolás Márquez. ¿Qué creés que se gestó ahí?

–Fue quizás el primer acto importante de una derecha camorrera, que no es aristocrática, que es joven, patotera, desprejuiciada, que no tiene ningún tipo de complejo de culpa. Ese día critican a las feministas, odian a Macri, dicen que la moderación es un cáncer, reivindican la dictadura sin ningún tipo de vergüenza. O sea, se juntan 2 mil, 3 mil, 4 mil personas para ir de frente con una mirada teórica exactamente opuesta a la nuestra. Y creo que es el comienzo perfecto para entender la cantidad de elementos que tiene Milei en la cabeza. Yo no diría que hoy Milei es ese acto, pero fue una parte de su crecimiento y da vueltas alrededor de eso. Sin ese acto y sin Milei no se explican las visitas de los diputados a los genocidas. Por eso es muy importante.

–Imaginemos que este libro saliera dentro de tres años, ¿cómo crees que sería el final? ¿Cómo va a salir este gobierno?

–Voy a arriesgar algo de audaz nomás, porque si antes no la vi, no tengo porqué decir que la veo ahora. De la Rúa se hundió con una mirada ortodoxa de la economía, Menem tuvo nueve años de crecimiento con una mirada parecida en otro momento y Macri, Alberto y el último gobierno de Cristina tuvieron una economía arrastrándose siempre al límite. Lo que tiendo a pensar, si tuviera que ser muy esquemático, es que Milei va a estar más cerca de esta tercera línea, es decir, que vamos a asistir a una cosa más tortuosa que explosiva, en el buen y en el mal sentido. Creo que va hacia eso. Y creo también que los grandes liderazgos conviven con épocas de bonanza, como Menem, Perón o Kircher, y con Milei veo raro que pase eso. Es un tipo que va a dar la vida para pelear por el poder y que va a buscar mil razones y maneras de sostenerse, pero creo que su liderazgo lentamente va a perder intensidad.

*Tenembaum presentará su libro este sábado a las 18 hs. en Dain Usina Cultural (Nicaragua 4899) acompañado por Alfredo Zaiat, María O'Donnell y Paz Rodríguez Niell.