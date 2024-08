El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Guillermo Coria, no tardó demasiado en salir a contestarle a Horacio Zeballos luego que el doblista número uno del mundo rechazara formar parte de la delegación para la fase final del certamen, a disputarse a partir del 10 de septiembre.

“Obviamente no es agradable leer que Horacio Zeballos tenga algo personal conmigo y lo que declaró, pero respeto lo que él dice, como respetamos en dos de las tres series que fue convocado y no estuvo disponible; algunas veces se puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetar lo que el jugador siente y acompañarlo", dijo el Mago en declaraciones a La Nación, buscándole bajar el tono al conflicto, aunque no pudo evitar tirar algún palito por las ausencias.

“No hay nada raro ni nada personal. No hace falta meterse en una pelea porque no le hace bien a nadie; ya aprendimos de los errores del pasado, no le hace bien al tenis nacional las cosas que van pasando”, agregó el capitán.



Vale recordar que Zeballos, en la cima del ranking de doblistas, venía de ser obviado por Coria para los Juegos Olímpicos y de las últimas series de la Davis.

"La relación con el capitán no es buena; tenemos visiones diferentes. Me cuesta respetar su palabra y por eso, sumado a la presión que representa la Davis, prefiero dar un paso al costado. Convivir una semana con pensamientos tan diferentes, en disconformidad, genera que sea imposible rendir de la mejor manera. No nos haría bien ni al equipo ni a mí", explicó el marplatense este lunes en diálogo con Página/12 (por su parte, Coria prefirió no hablar con este medio).

El equipo argentino estará jugando las Finales de la Davis desde el 10 de septiembre, como parte del Grupo D que se llevará a cabo en Manchester, Inglaterra. El debut será contra Canadá, el 10; luego vendrá Gran Bretaña el 13 y Finlandia el 14. Cada serie consta de tres puntos (dos singles y un dobles).