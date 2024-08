Luego de las medidas anunciadas por el gobierno provincial para terminar con el cobro de plus a los afiliados del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) los médicos recogieron el guante. Desde la Asociación Médica de Rosario la postura es concreta: si los aranceles que cobran los profesionales fuesen más altos, el plus no existiría. Así lo reconoció su presidente, Dardo Dorato, que también relativizó el nivel de denuncias radicadas por ese tema. “Esto en realidad no es nuevo, sino que es un cambio de modalidad respecto del registro de la denuncia, que siempre existió”, expresó en diálogo con Rosario/12. “El gobierno admitió que el pago de la consulta era absolutamente insuficiente y que no se puede mantener una estructura con ese nivel de arancelamiento”, añadió.

“Iapos va a ser la primera obra social que va a compensar a los afiliados que han sido víctimas de cobro de plus”, anunció este lunes el ministro de Economía, Pablo Olivares, en una conferencia de prensa en la que el gobierno provincial plantó bandera contra el cobro de plus médico en la obra social provincial. A partir de septiembre los afiliados van a poder denunciar los cobros a través de la aplicación Mi Iapos, para poder ser compensados. En paralelo, se prevén duras sanciones para los prestadores que persistan en esa infracción, que pueden llegar a la exclusión del padrón de prestadores, e incluso ser calificados como “contribuyentes en riesgo fiscal” por parte de la Administración Provincial de Impuestos (API).

Tras los anuncios, desde la Asociación Médica de Rosario señalaron que la noticia “cayó mal” y pusieron el foco en los bajos aranceles que se abonan desde la obra social provincial. “Esto en realidad no es nuevo, sino que es un cambio de modalidad respecto del registro de la denuncia, que siempre existió. Pero esto es una consecuencia de la realidad. En este momento, como muchos otros en los que hubo crisis económica, aparece el cobro del adicional, que nosotros siempre desaconsejamos. Pero en algunos puntos se tornaron inevitables como mecanismos de subsistencia”, explicó Dorato. “Hacia el interior creo que mucho no cambia respecto a lo que venía siendo hasta ahora, y el problema sigue siendo el mismo: el nivel de arancel”, agregó.

El dirigente también señaló que la mayoría de las consultas que se facturan a través de la Asociación Médica de Rosario –incluido Iapos– obedecen a prácticas que se hacen en clínicas barriales o de pequeña complejidad y no en los grandes sanatorios de la ciudad. Y que en esos casos, el cobro del plus se hace necesario para costear los gastos básicos de esos espacios. “Hay muchos centros que están en condiciones de quiebra o de cierre. En algunos casos los quieren regalar porque cerrarlo es más costoso. Entonces, si la consulta o las prácticas de baja complejidad que se hacen en esos lugares no se remuneran de acuerdo a los costos del mercado, es inevitable que empiecen a tomar otras medidas”, analizó y agregó: “En tanto y cuanto el valor de la consulta esté tan deprimido, no hay posibilidad de solventar todo eso”.

La justificación de los médicos a la hora del cobro del plus tiene que ver con el desfasaje en el valor de la orden. Durante julio, los médicos que atendieron por Iapos cobraron 6.500 por consulta y desde mediados de agosto el valor se elevó a 9.200 pesos. La promesa del gobierno provincial es subir la tarifa a 12 mil pesos, que se puede estirar a 14 mil cuando el afiliado use el bono electrónico. “En el primer semestre del año, los aranceles de IAPOS quedaron muy deprimidos. El gobierno admitió que el pago de la consulta era absolutamente insuficiente y que no se puede mantener una estructura con ese nivel de arancelamiento”, evaluó Dorato.

El presidente de la Asociación Médica de Rosario resaltó que este tipo de discusiones se agudizan en momentos de crisis económicas y también marcó otro factor que irrumpe “de forma distorsiva” en los presupuestos de las obras sociales y prepagas: los medicamentos. Según explicó, previo a la pandemia ese rubro ocupaba alrededor del 16% del presupuesto anual de esas entidades, mientras que en la actualidad representa cerca del 40%. “Eso significa que a la obra social le queda mucho menos resto para pagar todo lo demás. Esa es la tensión distributiva dentro de la mesa del reparto de recursos, en la cual nosotros tenemos que jugar”, describió.

Por último, Dorato señaló que cada vez que se mejoraron los aranceles, los profesionales desistieron de cobrar plus. Y también relativizó el tema de las denuncias, donde el gobierno provincial puso el foco: “La verdad que hay muy pocas denuncias por cobro de plus. Veremos qué pasa, a partir de esto. Pero también se mantienen mecanismos de descarga del médico, con una declaración que nosotros nos encargamos de acompañar para hacerla. Nosotros vamos a hacer descargos”.