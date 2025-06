Desde 2024, el Gobierno de Misiones sostiene el programa provincial Mirar Mejor, una política pública provincial que garantiza atención oftalmológica integral y gratuita para toda la población.

La iniciativa, coordinada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) y llevada adelante por profesionales de la Sociedad Oftalmológica de Misiones (SOMI), se implementa mediante el decreto 1783/24. Se despliega semanalmente en distintos municipios, con prioridad en aquellos que no cuentan con cobertura oftalmológica permanente.

Desde su lanzamiento, ya alcanzó a 35 localidades, ofreciendo controles, prevención, derivaciones y entrega de lentes recetados según la necesidad de cada paciente. El programa, financiado con fondos provinciales, continúa recorriendo el territorio misionero, ampliando el acceso a la salud visual. Hasta el momento, más de 2.600 vecinos accedieron a esta iniciativa única en su tipo en el país y se entregaron más de 2.400 anteojos.

Entre las localidades visitadas se encuentran Almafuerte, San Javier, Cerro Azul, Panambí, Campo Ramón, Santa Ana, Gobernador Roca, Colonia Aurora, Oberá y Guaraní, entre otras. El próximo operativo está previsto para el miércoles 2 de julio en Florentino Ameghino.

Una iniciativa provincial que nace para cubrir una necesidad urgente

Durante el lanzamiento oficial, que se realizó en agosto de 2024 en la localidad de Almafuerte, el gobernador Hugo Passalacqua destacó que es “un programa único en el país, se trata de un programa muy simple y muy efectivo. Lo hacemos por la vía efectiva y laboriosa del IPLyC”.

El mandatario explicó que “hay 60 pueblos —Misiones tiene 78—, 60 de esos pueblos no tienen un oculista o un oftalmólogo”. Por ello, “estás privando a miles de misioneros y misioneras, no importa la edad, desde niños hasta las personas mayores, de poder mirar bien”.

Destacó que esta política pública, financiada con los impuestos de los misioneros, se dirige especialmente a las poblaciones más vulnerables de los municipios más pequeños, para brindarles “la misma oportunidad que tienen quienes viven en las grandes ciudades”.

En este sentido, el presidente del IPLyC, Héctor Rojas Decut, explicó: “Los recursos que genera la industria del juego en Misiones vuelven a la comunidad a través de programas sociales que mejoran la calidad de vida. Mirar Mejor es un claro ejemplo de ese compromiso: no se trata solo de atención médica, sino de una herramienta de inclusión que transforma la vida de miles de misioneros y misioneras”.

Además, agregó que “desde el Instituto acompañamos las políticas públicas del Ejecutivo con acciones que tienen un impacto real. Este programa oftalmológico gratuito mejora realidades en cada rincón al que llega”.

Un impacto real en la comunidad

El último operativo realizado la semana pasada fue en el municipio de Colonia Aurora y convocó a más de 60 vecinos que desde temprano se acercaron para recibir atención oftalmológica integral, diagnóstico y anteojos recetados. Durante esta jornada, el misionero Hugo Márquez señaló: “hace unos años me hice un control y me recetaron anteojos, pero hace unos meses se me rompieron y se me complicaba comprarme unos nuevos; con este programa me controlé la vista, que lo tenía postergado, y ahora me voy con un diagnóstico y con nuevos anteojos, sin costo para mí”.

Por otro lado, Adela Díaz, una vecina de Gobernador Roca, contó en otro operativo: “Padezco diabetes y tengo que hacerme controles de la vista siempre y aproveché esta oportunidad, no sólo por el control, sino para renovar mis anteojos. Es una oportunidad muy importante que se acerquen a los municipios, porque cuesta conseguir turnos y comprar nuevos lentes”.

Desde Itacaruaré, Ángel Parayba relató: “Por primera vez me hago un control de la vista, porque cuesta conseguir turnos. Acá me dieron un diagnóstico y anteojos recetados gratuitos, para ver de cerca. Una solución inmediata para algo que necesitaba”.

A su vez, Marlene Da Silva, de Ruíz de Montoya, destacó: “Es muy detallista, te explican todo, de las causas y de cómo cuidar la vista. Salí de esta atención oftalmológica con consejos y con mis propios anteojos que sin dudas me cambiarán la vida”.