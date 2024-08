Su nombre es como un vademécum musical que puede curar, sanar o al menos alegrar. Esto es evidente, porque Ennio Morricone, uno de los grandes maestros de la música cinematográfica del siglo XX y parte del XXI (al que Quentin Tarantino ha recurrido con frecuencia), es quien ha brindado más sonoras alegrías al mundo del cine. Sus bandas de sonido y canciones trascendieron la pantalla grande y se han convertido en parte de la cultura popular.

Morricone, quien murió en 2020, podrá ser nuevamente escuchado en nuestro país. O mejor dicho, se lo podrá sentir otra vez. Porque ese músico, sinónimo de bandas sonoras eternas en el cine (junto a Bernard Herrmann y John Williams), es un universo de sensaciones que cobra vida especialmente si la interpretación es en vivo.

Morricone en vivo

"Ennio Morricone - Homenaje sinfónico: la música de las películas", que tuvo una función a sala llena el pasado 3 de agosto, regresará al Teatro Ópera este sábado 24. Las entradas están disponibles en Ticketek.



A través de la Orquesta Sinfónica Aeropuertos Argentina y el coro Rendezvous, bajo la dirección de Néstor Tedesco, la propuesta promete celebrar la vida, obra y legado musical del singular maestro italiano, así como los mejores momentos de su extensa carrera como compositor, arreglador y director de algunas de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine.

Hay que decirlo: es un tarea titánica, porque el maestro italiano compuso música para más de 500 películas y series de televisión a lo largo de su carrera. Además, grabó alrededor de 100 álbumes que incluyen bandas sonoras, álbumes de estudio y compilaciones.



La exitosa banda de sonido de "El bueno, el malo y el feo"

Pero la propuesta incluye lo más espectacular y esperado: desde El bueno, el malo y el feo hasta Los ocho más odiados , de Quentin Tarantino, pasando por megaéxitos como La misión y Cinema paradiso, la música de Sacco y Vanzetti, Los Intocables, Érase una vez en el oeste y algunas sorpresas.

Con setenta artistas en escena, la Orquesta estará acompañada por una pantalla digital en la que se proyectarán fragmentos de las grandes películas que musicalizó. La experiencia ofrecerá una emoción extra, al combinar las imagenes que el maestro Morricone musicalizó, sincronizadas en vivo con la orquesta, los cantantes y el coro.

De Sergio Leone al Papa Francisco

El cine sería incomprensible sin la presencia de Morricone. Compuso para filmes de Sergio Leone, Pier Paolo Pasolini, Dario Argento, Brian de Palma, Roman Polanski, y hasta una misa dedicada al papa Francisco.

La banda sonora de El bueno, el malo y el feo vendió 3 millones de discos. El aullido del lobo, ese icónico "Ay-ee-ay-ee-ay" que marcó el cine y la secuencia animada de los títulos, sigue siendo uno de los momentos musicales más reconocibles en la historia del séptimo arte.

"Morricone es el hombre más responsable de la atmósfera, el impacto y en gran parte de la popularidad de los filmes de Leone", afirma el crítico Robert C. Cumbow en su libro Once Upon a Time: The Films of Sergio Leone.

El sábado 24 de agosto en el Teatro Ópera, la experiencia promete ser mucho más que "Un puñado de música". ¡Música maestro! Morricone sigue vivo a través de sus melodías, que una vez más serán silbables, conmovedoras y vivas, con una fusión espectacular de imagen y sonido.