La diputada nacional de la Unión Cívica Radical Danya Tavela cuestionó por la 750 los fondos reservados destinados para la SIDE, celebró el rechazo que se le dio al DNU que le asignaba 100 mil millones de pesos a la central de inteligencia y dijo que se trata de “gasto público del peor”.



“Creemos que ese tipo de asignaciones tienen que ir en el presupuesto. Hay un presupuesto que no puede ser ampliado para ninguno. Tenemos la amenaza de veto permanente sobre la ley de jubilaciones y los fondos universitarios. Esto es gasto público y del peor. Porque es el no controlado, el no auditado”, dijo por la 750.

En este sentido, celebró que se haya llegado a un consenso en la oposición para tratar este tema a pesar de la intención del Gobierno de Javier Milei: “Con distintas fuerzas se van construyendo diferentes mayorías en temas que son importantes. Lo conseguimos con jubilaciones. Hace tiempo que esto viene funcionando”.



Por otro lado, Tavela también habló sobre la visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas y pidió que se avance sobre el nexo que tiene este acto oficial con funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Se conformó la comisión investigativa. Porque, si no, va a pagar Arrieta y no vamos a entender qué pasó de fondo. Y acá hay ministros que autorizaron. Ni siquiera cuando vamos a dar clases entramos así nomás. Nadie entra con un celular, hace selfies y usa vehículos oficiales”, sostuvo.

Luego, rápidamente, aclaró: “Para mí hace falta la máxima sanción posible a los diputados y saber cuál fue la cadena de las responsabilidades. Si hubo una maniobra, no sé si la ministra, porque esas cosas las aprueban las segundas y terceras líneas, queremos conocerla. No estamos en la época de la inquisición para linchar gente en la calle. Necesitamos saber qué pasó”.