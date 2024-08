El vocero presidencial Manuel Adorni habló en su conferencia de prensa sobre el rechazo en Diputados al DNU de Javier Milei que le otorgó 100 mil millones de pesos a la SIDE en fondos reservados. Para el portavoz, fue "la política yendo a contramano de las víctimas del nacotráfico, del terrorismo".

La votación contra ese decreto incluyó votos de legisladores del PRO que responden a Mauricio Macri, ante lo que Adorni aclaró que "seguramente estén confundidos" y aseguró: "Nosotros con el PRO vamos a seguir por supuesto trabajando juntos, como lo venimos haciendo hasta ahora".

Según trascendió ayer, el propio Macri ordenó a sus diputados que sumen al quórum y ayuden a caer el decreto de Milei sobre la SIDE. "Hace ocho meses que nos vienen boludeando. No le cumplen nada a los gobernadores nuestros, no aceptaron la integración, y esto de la SIDE institucionalmente está mal", dijo el exmandatario en el zoom con legisladores, según dejaron saber desde el propio macrismo.

La mayoría del PRO acató la directiva de Macri: un total de 20 diputados --entre los que se encontraban María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Martín Yeza y el propio Santilli-- terminaron colaborando para hundir el DNU del gobierno libertario.



"Hay una mezcla de ingratitud con gente confundida"

El vocero del Presidente se refirió puntualmente a ese voto de los diputados del PRO y enumeró los millonarios presupuestos usados en inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, intentó no focalizarse en el expresidente al afirmar que "Macri no votó".

"No se entiende bien qué es lo que quisieron hacer, no comprendemos bien cuál es la razón", dijo Adorni sobre la postura de los legisladores del PRO y sentenció: "Para nosotros no son traidores, para nosotros son ingratos".

A ello agregó que el Gobierno espera que el Senado no siga el mismo camino, para lo que pidió "votar con sentido común y con coherencia". "Entendemos que una confusión se puede revertir", completó.

Adorni en defensa de la SIDE

Adorni ratificó su defensa del decreto con los millones para inteligencia con el argumento de "los dos atentados terroristas que sufrió la Argentina", en referencia a los ataques a la AMIA y la Embajada de Israel, aunque omitió una referencia al rol que la SIDE tuvo en el encubrimiento de los hechos.

"La SIDE no se va a usar ni para esponaje político ni para persecución ideológica", dijo el vocero, en contraposición a lo que creen la mayoría de los diputados que votaron contra el DNU. Además, dijo que los fondos van a estar controladas por la Bicameral del Congreso y aprovechó para chicanear a la oposición al afirmar que esa comisión estará presidida por "el kirchnerista Martín Lousteau".