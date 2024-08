El Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi) celebra el Día de las Infancias con un festival para toda la familia. El encuentro se realiza este sábado 24 de agosto a las 15, en la Casa de la Cultura de las Madres, ubicada dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos (Av. del Libertador 8151). Con la premisa de reconocer a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, el evento reunirá canciones, cuentos, juegos, talleres y más sorpresas. Y lo más importante: no se suspende por lluvia.



La apertura contará con la participación especial de les Susurrantes Solidaries, encargados de inaugurar las actividades artísticas. Y entre las opciones destacadas, las chicas y los chicos podrán entrevistar a la docente y escritora infanto-juvenil Margarita Mainé en un intercambio que tendrá formato de radio abierta y será coordinado por la periodista de Página/12 Karina Micheletto. En simultáneo, y para fomentar y garantizar el espacio lúdico y la creatividad, habrá talleres de juegos literarios con Tinkuy, espacio de construcción de instrumentos de la mano de Suflaifla y feria de libros y de artesanos.

Y como ya es costumbre, la música en vivo será una parte central de la propuesta. En este marco, se presentarán Melocotón Pajarito, Koufequin y los Tamborcitos del ECuNHi, grupo nacido del taller de percusión que dirige Luciano Molina y que cumple 10 años desde su formación. “Los Tamborcitos trascendieron el aula del taller semanal. Festejar su camino es enorgullecernos de una de las manifestaciones gestadas en esta Casa de la cultura y la memoria que soñaron las Madres de Plaza de Mayo, con el arte, la educación y la cultura al servicio de la inclusión y la transformación social”, señala al respecto Verónica Parodi, directora del ECuNHi.

“Pensamos el día de las infancias como una celebración, como un abrazo de música y poesía”, agrega Parodi acerca de la nueva propuesta. “En este tiempo tan complejo, con tanta desigualdad, donde hay niños, niñas y niñes que se van a dormir sin comer, deben ir todas nuestras energías a sostener y acompañar a estas infancias. Y el ECuNHi tiene ese compromiso hace ya muchos años”.

Melocotón Pajarito.

La situación del centro cultural y educativo es crítica. “Estamos totalmente desfinanciados”, asegura la directora. “No hay sueldos para los trabajadores, no hay presupuesto para las actividades artísticas y pedagógicas, ni tampoco para el mantenimiento del espacio. No es la primera vez que el Estado decide abandonar y desfinanciar estos espacios de memoria y Derechos Humanos. Pero aquí estamos y estaremos siempre, como las Madres en la Plaza, haciendo, construyendo y plantando vida. Por eso, convocamos con todas nuestras propuestas artísticas y pedagógicas a la sociedad toda para habitar este lugar con arte, con belleza y con memoria para no olvidar”. Por ese motivo, el festival para las infancias invita a quienes puedan a colaborar con un “bono solidario consciente, no excluyente”, y todo lo recaudado se destinará a solventar el funcionamiento del espacio y los gastos de los artistas.

El ECuNHi resiste a pesar de las dificultades, y la agenda viene cargada de novedades. Durante septiembre, se realizará el Festival de Murgas (sábado 7), la clásica Peña de los Abrazos (sábado 14), con los más destacados artistas del folklore local, patio de comidas criollas y talleres de danza, y el Encuentro de Coros (sábado 21). Y para cerrar el mes, el sábado 28 tendrá lugar el Festival de Teatro Hugo Midón, con una edición especial en el 80º aniversario de su nacimiento. “Ya estamos trabajando intensamente en este homenaje junto a Carlos March, Gabi Goldberg, Diego Jaraz, Silvia Kanter y Daniela Fernández, entre otros artistas midoneanos”, anticipa Parodi.

* La programación completa puede consultarse en el sitio del ECuNHi.