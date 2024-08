El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr, confirmó este viernes en una rueda de prensa que suspende la campaña a la Casa Blanca y ofreció su apoyo al aspirante republicano, Donald Trump. Así lo anunció el político, hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ambos asesinados en la década de los 60, y quien según las encuestas contaba con menos de un cinco por ciento del apoyo.



"No estoy terminando mi campaña, simplemente la estoy suspendiendo y no le estoy poniendo fin. Mi nombre permanecerá en la boleta electoral en la mayoría de los estados", apuntó Kennedy en un acto en el que ofreció un mensaje poco claro. Aunque antes de que terminara sus declaraciones no había pedido el voto directo para Trump, como suele hacerse cuando alguien se retira, sí dijo que le daba su apoyo.

Pese a su poca representatividad en las encuestas, su respaldo a Trump podría tener cierta relevancia en el resultado final en unas reñidas elecciones en las que el expresidente competirá el cinco de noviembre contra la actual vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Kennedy, de 70 años, condenó que se haya elegido a Harris como aspirante demócrata sin pasar por unas primarias y citó una larga lista de agravios contra su expartido que, según dijo, le habían llevado a dar su "apoyo al presidente Trump".

En abril del año pasado Kennedy se presentó como la alternativa al presidente Joe Biden y anunció sus aspiraciones a ser el candidato demócrata, una decisión que no le cayó bien a los miembros de su propia familia, quienes lo criticaron duramente. En octubre anunció sin embargo que dejaba el partido para aspirar a la Casa Blanca como independiente, como la alternativa para quienes no estaban contentos con los políticos tradicionales, según dijo en ese momento.

Así fue hasta que Kennedy empezó a coquetear con el partido republicano a raíz del intento de asesinato que Trump sufrió en julio. Durante la Convención Nacional Republicana celebrada ese mes en Milwaukee se filtró la grabación de una llamada telefónica entre ellos en la que Trump solicitó el apoyo de Kennedy y mencionaron la posibilidad de que éste se uniera a una eventual futura administración.