TEATRO

La piel del poema

Atardecer crepuscular a orillas del Paraná. Lúgubres sombras de sauce llorón y un fantasmagórico brillo sobre los juncos que reflejan una luna que se presenta lobuna y gigante. Atravesando esta estampa macabra y zanjuda se abre paso un espíritu errante que brama por un amor perdido. Dos mejores amigas llegan a la orilla del río para pasar un rato distendido sin advertir el inminente encuentro con lo sobrenatural y la aparición estelar de los héroes de turno, un comisario enamoradizo y un oficial de carácter sensible que navegan las aguas barrosas en una lancha de prefectura bautizada con el nombre de la Gacela. A diez años de su estreno, vuelve a escena una de las mejores obras de Nacho Bartolone. Con Marcos Ferrante, Karina Elsztein, Cristina Lamothe, Ariel Perez De Maria y Luciano Ricio.

Viernes a las 22, en la sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $7500.

Festival Llegás

Durante la primera semana de septiembre, la revista Llegás celebra sus 20 años con 20 obras imperdibles de la cartelera porteña a mitad de precio. Además de la programación (compuesta por Quiero decir te amo, de Mariano Tenconi Blanco, Las cargas, de Christian García, Parlamento, del grupo Piel de Lava, entre tantas otras) el festival Llegás sumará en esta séptima edición una clase magistral de dramaturgia a cargo de Rafael Spregelburd, un workshop del programa “El intérprete: The Performer” a cargo de Melina Seldes y varias actividades especiales más. El festival es una coproducción con la asociación civil Línea en Movimiento, con el objetivo de generar un espacio de intercambio cultural entre artistas y espectadores.

Del 1º al 8 de septiembre, en distintas salas y horarios. Toda la información en revistallegas.com.ar

MÚSICA

Coyote

“Parece como si hubiese dejado mi hogar para unirme al circo”, bromea Joni Mitchell desde la introducción de esta versión del tema que abre su disco Hejira, grabada durante su participación en la famosa Rolling Thunder Revue de Dylan. Este fascinante registro es el primer adelanto de lo que será el cuarto capitulo de sus archivos, que comenzó en 2020 con grabaciones inéditas del comienzo de su carrera, y luego pasó a acompañar la reedición oficial de todo su catálogo. Este año fue el turno de la segunda tanda de sus discos para el sello Asylum, que incluye gemas como el mencionado Hejira o Mingus, y el tesoro para los fans será el correspondiente archivo con grabaciones inéditas de la época: demos, shows en vivo, temas deshechados. Un lujo anunciado para octubre, que comienza con esta grabación en la que Joni anuncia que va a tocar un tema nuevo, que nació con dos estrofas, luego le sumó una tercera y la versión que va a cantar ya tiene cuatro. “Pienso que está lista, pero quién sabe”.

Los manantiales

Tras ocho años de silencio, desde España llega lo nuevo de Daga Voladora, el seudónimo de Cristina Plaza, que supo ser antes Gran Aparato Eléctrico y también un cuarto de Los Eterno y la mitad de Clovis. Se trata de un disco que marca el regreso de una propuesta que abreva de referentes musicales confesos como Stereolab, Broadcast, Galaxie 500 o Cate Le Bon. “Y también algo del lenguaje flamenco”, apunta Plaza. “Un flamenco muy a mi manera, claro”. Pero los ecos referenciales también acercan otros nombres del universo musical alternativo de la Madre Patria, como Esclarecidos, Vainica Doble, Ana D o Kikí d’Akí. “Voces profundas para canciones con enjundia”, como apuntan desde el texto que acompaña la edición del sello indie madrileño Lovemonk Records.

ONLINE

Nadie en el bosque

No conviene adelantar demasiado de la nueva miniserie surcoreana disponible desde hace un par de días en Netflix, ya que los constantes cambios de puntos de vista y diferentes temporalidades alteran cualquier posible descripción básica de la trama. Se trata, eso sí, de un policial con altas dosis de misterio, cuya historia transcurre en un pueblito del interior del país dedicado casi exclusivamente al turismo a pequeña escala. Allí, en el presente, vive el dueño de un hotel que en temporada baja apenas si recibe visitantes, un hombre melancólico que todavía parece golpeado por una tragedia ocurrida dos décadas atrás. En el pasado, la llegada de un asesino serial que es perseguido por las fuerzas policiales anticipa el desastre, pero nada es lo que parece ser en esta serie de ocho capítulos donde las relevaciones inesperadas están a la orden del día. El título original, The Frog, es explicado rápidamente, mientras la lluvia arrecia y un disco de vinilo de Bobby Bland gira en el tocadiscos.

Bergman online

El proyecto Lumiton Usina está abocado a la “realización y curaduría de ciclos VeCine para distintos espacios del Municipio de Vicente López”, según aclara el sitio web oficial. Pero además de las actividades presenciales, la Usina continúa ofreciendo diversos ciclos de cine clásico y contemporáneo de manera online y gratuita. Hasta los primeros días de septiembre es posible ver cinco títulos indispensables en la filmografía del sueco Ingmar Bergman: Gritos y susurros, El séptimo sello, Persona, Luz de invierno y Cuando huye el día (esta última bajo el título de estreno en España: Fresas salvajes). Para disfrutar de las películas sólo es necesario acceder a https://lumiton.ar/cine-online/

CINE

Tipos de gentileza

Sin retrasos ni pausas el griego Yorgos Lanthimos continúa sumando títulos a su filmografía. Estrenada en el Festival de Cannes apenas siete meses después del lanzamiento en Cannes de Pobres criaturas, este nuevo largometraje está integrado por tres historias unidas apenas por algunos temas en común, aunque interpretados por el mismo reparto de actores y actrices. El primer relato está protagonizado por Jesse Plemons como un empleado dispuesto a todo con tal de contentar a su jefe (Willem Dafoe). En el segundo segmento, el mismo actor desconfía del regreso de su esposa, encarnada por Emma Stone, luego de un extenso y peligroso viaje marítimo, llegando a extremos de paranoia y sospecha. El cierre del tríptico encuentra nuevamente a Stone como la fiel devota de una secta que anda en busca de una mujer que puede resucitar a los muertos. A lo largo de dos horas y cuarenta y cinco minutos, el director de La favorita da rienda suelta a sus obsesiones, locuras y también caprichos cinematográficos.

Relatos salvajes

A diez años de su estreno original, regresa a las salas de cine el largometraje más celebrado por el gran público del realizador Damián Szifron. Luego de debutar en el prestigioso Festival de Cannes en 2014, los seis relatos que la integran llevaron al director de Misántropo a la ceremonia de los premios Oscar, y el segmento dedicado a la vida y obra de Simón Fisher, más conocido como Bombita, se ha convertido en un arquetipo de la cultura popular argentina. “Me sentí un poco como un músico o un pintor, que se despierta una mañana y crea una obra, y ya al otro día está haciendo otra”, declaró Szifron tiempo después de que su película se transformara en un exitazo comercial aquí y en todos lados.

TV

Wolf

Producida por la BBC y estrenada con éxito en su país natal el año pasado, esta miniserie detectivesca de fuerte acento british forma parte de la programación destacada de Universal+. Basada libremente en la saga de novelas de la autora británica Mo Hayder, siempre centradas en la figura del inspector Jack Caffrey, se trata de un típico thriller con vueltas de tuerca y giros inesperados. O no tan típica, ya que el guion entrelaza dos tramas paralelas que terminan cruzándose. Por un lado, la obsesiva búsqueda del protagonista del asesino de su hermano; por el otro, la crisis de una familia adinerada que está siendo aterrorizada por los juegos sádicos de un psicópata. “Cuando las dos narrativas chocan”, promete la gacetilla de prensa, “se produce una emocionante, angustiosa y perturbadora carrera contrarreloj que mantendrá a la audiencia al filo del asiento”. Ukweli Roach, conocido por su papel en la serie Blindspot, es el encargado de darle vida a Caffrey.

Viernes a las 22, por Universal+.

And Then There Were None

La novela más famosa en el canon de Agatha Christie, alguna vez llamada Diez negritos, fue publicada en 1939 y es indudablemente una de las más influyentes en el género detectivesco. La última adaptación fiel al texto es esta miniserie de tres capítulos protagonizada por Maeve Dermody y Charles Dance. La historia es la de siempre, inmortal: diez desconocidos entre sí –entre ellos un mujeriego, un médico, un hombre de negocios y una institutriz– reciben una invitación para pasar unos días en una mansión solitaria frente a la costa de Devon. Cuando, uno a uno, comienzan a morir, queda claro que entre ellos hay un asesino. ¿Será acaso el mayordomo?

Lunes a las 20 y repeticiones, por Film & Arts.