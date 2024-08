Los vecinos del barrio porteño de Caballito denuncian la aparición de carne envenenada en el Parque Rivadavia y que provocó la muerte de varios perros. Por el momento hay un sospechoso que fue visualizado mientras colocaba paquetes con albóndigas cerca de la basura.

"Me enteré por unos paseadores que me dijeron que tuviera cuidado, que no lo dejara comer pasto porque habían envenenado. Una señora me dijo que en algún lugar está filmado, que vieron a un hombre con una mochila que envenenaba el sector de atrás de donde venden los libros", contó una vecina.

La mujer habló en C5N y contó que hace unos años había ocurrido un hecho similar y que podría estar relacionado a que en el Parque van personas en situación de calle con sus mascotas.

Todo comenzó hace unos días cuando otro vecino denunció en sus redes sociales que paseaba con sus dos perros caniches cuando uno de ellos comió algo del pasto, se enfermó y luego murió.

De acuerdo a lo explicado por la mujer, se tratan de albóndigas pequeñas que este presunto sospechoso “las coloca cerca de los tachos de basura” y que contienen “veneno para ratas".





Aunque en principio había solo un perro muerto, con el paso de los días se confirmó que ya serían cinco las mascotas fallecidas por este accionar, lo que motivó a una importante viralización de los hechos para prevenir nuevos casos.