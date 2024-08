La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó este lunes en Rosario los resultados del Plan Bandera que incluyen una baja del 63% en los homicidios dolosos en la ciudad y del 74% en las zonas más conflictivas, donde tienen presencia las fuerzas federales. “Hemos logrado control territorial y el encapsulamiento del problema, que no se extendió a otros lugares”, señaló la funcionaria. Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que Rosario logró el número más bajo de heridos de arma de fuego y homicidios en los últimos 17 años y aseguró que se trata de “un punto de partida” para seguir trabajando en esa línea. “Esto lo decimos con prudencia y no festejamos nada. Estamos mejor, pero no estamos bien”, dijo emocionado por la situación. Durante la conferencia de prensa, la ministra también fue consultada por la visita de diputados libertarios a genocidas en el penal de Ezeiza y aseguró que “no es agenda del gobierno”.

La conferencia de prensa tuvo lugar este lunes en la sede de gobierno de Rosario. Allí Bullrich y Pullaro volvieron a coincidir en la ciudad con el objetivo de compartir los resultados del Plan Bandera, el operativo conjunto entre las fuerzas federales y provinciales iniciado en diciembre pasado, con la intención de combatir el crimen en la ciudad. Aunque no todos hablaron, de la presentación participaron una gran cantidad de funcionarios provinciales y nacionales: el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini; el director Nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni; y hasta el director nacional de Gendarmería Argentina, Claudio Brilloni –último ministro de Seguridad durante la gestión de Omar Perotti– que se llevó elogios de sus pares.

Poco más de dos meses atrás, Bullrich también viajó a Rosario a compartir los buenos resultados del Plan Bandera. En aquel entonces, la ministra de Seguridad había anunciado una baja del 60% interanual en el número de homicidios, en el tramo que va de diciembre a mayo; y del 73% en el período de marzo a abril. Los números compartidos este lunes van en la misma sintonía: una baja del 63% en los homicidios dolosos en toda la ciudad de Rosario, que llega al 74% en las zonas de mayor violencia, donde las fuerzas federales tienen presencia. “Hemos logrado control territorial y el encapsulamiento del problema, que no se extendió a otros lugares”, señaló la funcionaria.

La ministra puso el foco en el trabajo realizado en las cárceles federales y provinciales, desde donde se ordenaba gran parte de los hechos de violencia vinculados a la narcocriminalidad en la ciudad. “Hoy los principales líderes están aislados e incomunicados en las cárceles. Se han aumentado las restricciones y todas las medidas de comunicación y operación”, expresó y agregó: “No podemos decir que las operaciones desde el interior de las cárceles están terminadas, pero están reducidas al máximo”.

Entre los datos que compartió Bullrich, aseguró que se incrementaron en un 500% las incautaciones de cocaína respecto a 2023 y que las fuerzas federales arrestaron a 555 personas vinculadas al narcotráfico. “Hay una caída muy fuerte del flujo de cocaína en Rosario”, aseguró. Además, señaló que se llevaron adelante más de 856 mil controles de personas, que terminaron con 647 detenidos y más de 382 mil controles sobre vehículos, que derivaron en la retención de 344. También revelaron que hubo 191 allanamientos en lo que va del año y que hay 387 investigaciones en curso. El próximo paso es el control sobre la circulación de armas en la ciudad, por eso la ministra anunció un acuerdo con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en ese sentido.

“Las investigaciones y la inteligencia que se han llevado adelante, más los cambios legislativos que se han hecho en la provincia, han dado un resultado que pensamos seguir trabajando y mantener. Estamos contentos, pero vigilantes. Sabemos perfectamente que estas organizaciones siguen teniendo determinados recursos”, manifestó Bullrich. “Podemos decirles a los ciudadanos de Rosario que estamos encaminados y que el objetivo que nos hemos propuesto lo estamos logrando. La continuidad de este comando unificado es la garantía de la seguridad, tranquilidad y paz de los rosarinos”, añadió.

La emoción de Pullaro

A su turno, el gobernador Pullaro señaló que los números del Plan Bandera no solo marcan una disminución de la violencia en relación al año pasado, sino que también se registró el número más bajo de heridos de arma de fuego y homicidios de los últimos 17 años en Rosario y el más bajo del siglo en la ciudad de Santa Fe. “Vamos a seguir adelante en el mismo camino, incrementando las acciones operativas y mejorando las opciones investigativas para seguir llegando hasta el hueso. Se viene una segunda etapa de este programa que llevamos conjuntamente”, destacó.

En ese sentido, aseguró que los datos marcan un “punto de partida” para el gobierno y reiteró las inversiones que se vienen en materia de seguridad: “Vamos a invertir 50 millones de dólares para incorporar 5 mil cámaras de seguridad, lo que hará que Rosario sea la ciudad más monitoreada del país. E invertiremos 400 millones de dólares en obra pública carcelaria. En 40 años, en la provincia de Santa Fe, se construyeron 4.340 celdas; nosotros en cuatro años ya tenemos proyectadas 4.260 plazas. Hay una inversión única para poder seguir mejorando los parámetros y los niveles de seguridad”. Asimismo, el gobernador ratificó el compromiso para la construcción de cuatro estaciones policiales en Rosario.

Por último, y con la voz entrecortada de la emoción, Pullaro sostuvo que el gobierno debe seguir siendo cauto a la hora de informar los resultados que se van conociendo en materia de seguridad. “Esto lo decimos con prudencia y no festejamos nada. Estamos mejor, pero no estamos bien. Los rosarinos lo pasamos muy mal. No fue fácil para nosotros todo lo que vivimos para llegar hasta acá”, expresó y agregó: “Hoy podemos decir que logramos algunos objetivos, pero les puedo asegurar a los rosarinos que no vamos a descansar hasta que esta ciudad sea la que fue”.

La realidad política también se coló en la conferencia. La ministra de Seguridad fue consultada por uno de los temas que genera ruido interno en La Libertad Avanza: la visita por parte de una comitiva de diputados a genocidas encarcelados en el penal de Ezeiza. El último fin de semana, la legisladora Lourdes Arrieta publicó las pruebas sobre cómo se gestó la visita y el verdadero motivo: la intención de presentar un proyecto de ley que beneficiaría a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar iniciada en 1976. En su respuesta, Bullrich se despegó del tema adoptando la misma estrategia que el presidente Javier Milei.

“Yo me enteré por los diarios, así que no tuve ninguna comunicación de nadie de la visita. La ley plantea que las autoridades pueden ir a cualquier cárcel del país y que pueden ir inclusive con medios para tomar fotos, para registrar la situación. Así que el servicio penitenciario, lo único que hizo cuando se presenta un grupo de diputados es cumplir con la ley”, explicó. “Si después los diputados van a ver a tal o cual preso, es una decisión de quienes fueron. No es una decisión del gobierno, ya lo ha planteado el presidente Milei y yo lo vuelvo a repetir: no es nuestra agenda”.