El opositor venezolano Edmundo González Urrutia faltó este lunes a una comparecencia ante la Fiscalía, que volvió a citarlo para el martes en medio de una investigación penal en su contra luego de denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio. González Urrutia reivindica su victoria en los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo con el 52 por ciento de los votos.

Segunda citación

El Ministerio Público llamó a González Urrutia a "comparecer el día 27 de agosto a las 10 horas a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho, relacionado con la publicación y mantenimiento" de una página web, en la que el antichavismo asegura haber cargado "el 83,5 por ciento de las actas electorales" para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio.

El mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), divulgó esas actas, que el Ejecutivo tacha de "falsas", luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara como ganador de los comicios a Nicolás Maduro. La decisión del CNE fue cuestionada por distintos países, algunos de los cuales respaldan que González Urrutia ganó por amplio margen.

En ese contexto la Fiscalía citó al candidato presidencial de la PUD por la "presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración", que acarrean penas de hasta 16 años de prisión.

El domingo, a través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia expresó que la Fiscalía lo "pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos". A su juicio el fiscal general, Tarek William Saab, "se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político", ya que "condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso".

Maduro lo tildó de "cobarde", mientras que Saab responsabiliza a González y a la dirigente opositora María Corina Machado por los hechos de violencia en las protestas post electorales que dejaron 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, también criticó la inasistencia de González y prometió justicia. "Se acabaron los perdones, el que ataque a las instituciones que asuma su responsabilidad, que las instituciones van a asumir la propia", advirtió Cabello.

"Irregularidades"

El CNE proclamó a Maduro reelecto para un tercer mandato de seis años, con 52 por ciento de los votos, sin publicar el escrutinio mesa por mesa, alegando que su sistema fue hackeado. Ante un recurso presentado por Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó el 22 de agosto los resultados y acusó de desacato a González por negarse a ir a las audiencias. El opositor argumentó "indefensión".

Uno de los directivos del CNE, Juan Carlos Delpino, que representaba a la oposición en el organismo, denunció "irregularidades" en la elección del 28 de julio. "Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial señalan la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados", escribió Delpino, quien dijo no haber presenciado la totalización de los resultados.

Según Diosdado Cabello el funcionario "abandonó el cargo" al escapar a Colombia con destino final Estados Unidos. "Delpino le está cayendo a coba y le está cobrando unos reales al imperialismo y sus lacayos como un agente chimbo. Denle plata gringos, ustedes están acostumbrados a eso, porque ahora llega allá y le dan una condición de testigo protegido, eso es problema de ustedes de aquí en adelante", dijo Cabello en rueda de prensa, según el diario Últimas Noticias.

Pensando en los próximos comicios

El oficialismo venezolano se prepara para las elecciones legislativas, regionales y locales previstas en el país para 2025, afirmó este lunes Nicolás Maduro, quien dijo estar de acuerdo con prohibir la participación en estos y otros comicios a "aquellos que no reconocen los poderes del Estado".

"Ya nosotros estamos preparándonos, ya estamos haciendo una reingeniería de la maquinaria (...) preparando para ver cómo va a ser el método, quiénes van a ser los candidatos, las candidatas", dijo Maduro durante una cumbre virtual de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). El jefe de Estado señaló que, "dentro de 12 meses, a más tardar", el país celebrará "una megaelección" de la Asamblea Nacional, las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías.

"Ya estamos en eso, allá el que se salga de la Constitución, allá el que se salga y no respete los poderes públicos, porque estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional (Jorge Rodríguez), aquellos que no reconocen los poderes del Estado sencillamente, por ley, no pueden participar en procesos electorales", expresó Maduro.