Al límite del plazo de la Ley de Ética Pública, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó su declaración jurada. La última declaración pública había sido en 2018, cuando era presidente del Banco Central bajo la gestión de Mauricio Macri. Desde entonces, Sturzenegger incrementó su patrimonio de 1.242.629 dólares a 1.827.031 dólares; mientras que pasó de tener el 80 por ciento de los depósitos fuera del país al 98,8 por ciento actuales.

Las inversiones que el gobierno de Javier Milei precisa, no llegarán de las arcas de su ministro desregulador. Los depósitos en el exterior de Sturzenegger representan el 78 por ciento de su patrimonio total, que, según lo declarado, incluye bonos, títulos públicos, inmuebles, autos y plazos fijos pesos, en menor medida.

En moneda nacional, el patrimonio del ministro es de 1.770 millones de pesos, 1.392 millones están en el exterior. A nueve meses de gobierno de La Libertad Avanza -con la lapicera para redactar el DNU 70/2023 y la Ley Bases-, el ministro aún sigue escuchando al Milei de la campaña presidencial: "Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", decía Milei para fogonear una dolarización con la que no cumplió.

De acuerdo a su declaración ante la Oficina Anticorrupción, según publicó El Destape, el ministro tiene su capital invertido en bonos GD35 en dólares (US$218.765) y GD29 también en dólares (US$18.591) junto con otros menores en pesos: 16 millones en el bono GD38, otro poco más de un millón en GD29 y títulos públicos por más de 27 millones de pesos.



La declaración patriomonial del ministro de Desregulación no difiere de la de otros ministros que también lo acomopañaron en la gestión Macri y con quien mantiene diferencias de política económica, pero no de inversión. El ministro de Economía Luis Caputo declaró poseer en total 2,7 millones de dólares en cuentas del exterior. “Mi plata me la gané trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde”, se defendió el ministro a mediados de julio, poco después de decir que la gente iba a "tener que vender dólares para pagar impuestos".

Otro ex funcionario macrista y actual titular del Banco Central, Santiago Bausili, también declaró poseer buena parte de sus dólares en el exterior. El funcionario y compañero de negocios de Caputo declaró depósitos, títulos y acciones que cotizan en el extranjero que suman casi 300 mil dólares, además de inversiones en criptomonedas por otros 33 mil dólares. Su patrimonio total declarado supera al de Sturzenegger, al tipo de cambio de enero de este año, cuando presentó su declaración jurada, con 1.179.987 dólares.

No se trata de los únicos funcionarios del gabinete de Milei, de acuerdo a sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, que informaron tener su capital en dólares y en el exterior:

La canciller Diana Mondino reconoció un patrimonio total de 11,5 millones de dólares, de los cuales cerca de 1 millón --el 10 por ciento del total-- lo tiene afuera.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, declaró, a febrero de este año, un patrimonio de 8,2 millones de dólares. Tiene unas treinta propiedades, en su mayoría departamentos en alquiler en CABA, pero también cinco cuentas fuera del país, que suman poco más de 5,7 millones de dólares, casi el 70 por ciento del total de sus bienes.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró un total de 413 mil dólares, de los cuales 225 mil --poco más de la mitad-- están depositados en el extranjero.

El secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, declaró dos casas en Málaga, y una decena de cuentas, inversiones y títulos en dólares y euros en Europa y Estados Unidos. Más del 90 por ciento de su patrimonio total, poco más de 1,3 millones de dólares.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo tener depositados afuera del país apenas 40 mil dólares.