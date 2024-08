”Tengo el respaldo de la dirigencia, hablo todos los días con el presidente (Ignacio Astore)”, aseveró ayer Sebastián Méndez. El entrenador de Newell’s aún cree que puede sacar al equipo de la crisis a la cual lo sumió por rendimientos fuera de todo nivel competitivo. Aunque algunas responsabilidades ya no se pueden ocultar: “Cuando uno recibe muchos golpes en algún momento se levanta. Y el sábado tenemos que hacer un buen partido y llevarnos la victoria”, aceptó el técnico rojinegro. La dirigencia leprosa presenta hoy a Rubén Capria como nuevo manager del club.

Méndez luce sereno y declara sin dar síntomas de ser el entrenador de un equipo que está muy mal en el juego y se quedó sin objetivos más que sumar puntos para el promedio. Su continuidad luego de perder el clásico, quedar eliminado de Copa Argentina y mostrar actuaciones muy preocupantes responde más a la imposibilidad económica del club a pagar el sueldo a otro técnico que no está en funciones y la falta de opciones para encontrar un sustituto de jerarquía que con su sola presencia cambie el clima desanimado que hace tiempo reina en el parque Independencia.

Méndez no evalúa renunciar por el rendimiento de su equipo y además se imagina aún en el banco rojinegro por mucho tiempo más. "Mañana (por hoy) se va a presentar Ruben Capria como manager y tendremos una reunión para saber qué piensa del plantel y para que conozca nuestro diagnóstico”, anticipó el técnico rojinegro. Capria llegó ayer a la ciudad y hoy reemplaza a Ariel Michaloutsos en el puesto de manager.

Para resistir en el cargo el entrenador se apoya en el empate con River del pasado fin de semana. “Hicimos un buen partido ante uno de los dos mejores equipos del país y en su estadio, eso te da a entender que estamos para dar el salto y para competir, que es algo que nos estaba costando”, apuntó Méndez. Y agregó: “El partido con River fue el primer paso para levantar. Necesitábamos un partido así para darnos cuenta de que podemos. Hay que mantener la intensidad. Pero hay que tener más variantes en ataque. El valor que tuvo el partido con River lo vamos a evaluar el sábado con Belgrano, tuvimos una buena respuesta anímica, pero hay que revalidarlo ante nuestra gente. Esperemos tener la pelota el sábado, pero atacar más, frente a River nos costó ser punzante", reconoció el técnico. "No estoy tranquilo, estoy ocupado, porque no es que ganamos y listo, sería conformarse con muy poco, apunto a más y tengo la tranquilidad de saber que los muchachos pueden", acotó por último Méndez.

Par recibir mañana a las 15 a Belgrano no podrán jugar por lesión Juan Méndez ni Ever Banega. Tomás Pérez asoma como la opción para ingresar por el ex Vélez, al tiempo que el diez leproso todavía no superó la lesión muscular que sufrió en el clásico. Su vuelta será después del receso que habrá por jugar la Selección fechas de Eliminatorias la semana que viene.