El festival de música Quilmes Rock 2025 ya tenía a sus primeros artistas confirmados: Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, Miranda!, Las Pelotas, Las Pastillas del Abuelo, Los Auténticos Decadentes, El mató a un Policía Motorizado y Dillom. Pero el evento se guardaba una sorpresa y ahora parece haberla develado: habrá un homenaje a Serú Girán y promocionan que podrían participar Charly García, David Lebón y Pedro Aznar, tres de los cuatro integrantes de la emblemática banda (Oscar Moro falleció en 2006).

La nueva edición del Quilmes Rock se llevará a cabo los días 5 y 6 de abril del año que viene, aunque todavía resta confirmar qué día se hará la tercera jornada. Los tickets están a la venta desde junio pasado, a través de la plataforma Enigma Tickets.

De acuerdo a la información publicada, el abono de 2 días se encuentra a $138.000, mientras que el pase de 3 días está a $160.000. Hay varias posibilidades de pago y promociones especiales para acceder a las entradas.

A más de 20 años de su primera edición, el festival promete que el evento será "la versión más convocante de la historia". Y la grilla de artistas, que se va completando poco a poco, no deja lugar a dudas. A los primeros confirmados, en la tarde de este jueves, se sumaron otros músicos y bandas de gran renombre: Los Tipitos, Dante Spinetta, Vilma Palma, Zoe Gotusso, Los Pericos y Juan Ingaramo, son solo algunos de los que robustecen la lista de un festival que ya genera grandes expectativas.

Sin embargo, las sorpresas no terminarían con este anuncio. La productora deslizó que en breve se vienen más nombres. Hay quienes incluso no dejan atrás la ilusión de presenciar el reencuentro musical de Los Piojos. Si bien por ahora son solo rumores e ilusiones de los fanáticos, la esperanza de que el grupo se reencuentre, y que lo haga en un festival de esta talla y trayectoria, no dejan de crecer.

Un festival con historia

El Quilmes Rock, que tuvo su primera edición en 2003, dejó imágenes imborrables que quedarán para siempre en la memoria colectiva. El 'Flaco' Spinetta junto a Divididos; Pappo y los sonidos increíbles de su guitarra Les Paul; Charly y una lluvia de canciones imbatibles, bajo un verdadero diluvio de rock.



Las Pelotas, Gustavo Cerati, Babasónicos, Celeste Carballo, Miranda, e Intoxicados también pisaron el escenario del Quilmes Rock y dejaron postales inolvidables que forman parte de la historia musical contemporánea.

Ya convertido en un clásico, Quilmes Rock 2025 pretende ser la edición más ambiciosa, con la participación de los mayores exponentes del rock argentino, según adelantó la productora Pop Art Music Argentina.