Diputados y diputadas de la oposición impulsan un juicio político contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y por incumplir las leyes vigentes en materia de género, luego de su escandalosa presentación en la Comisión de Mujeres y Diversidades. El proyecto para promover un jury contra el funcionario fue presentado este viernes por la diputada de Unión por la Patria, Mónica Macha, con la firma de integrantes de su bancada y del socialista Estebán Paulón y de Alejandro Vilca, del PTS-Frente de Izquierda Unidad.



“La gestión de Cúneo es violatoria de los Derechos Humanos y se sitúa por fuera del Estado de Derecho. Ha resuelto no sólo discontinuar la política de protección contra la violencia de género determinada por la legislación nacional, sino también propugna el rechazo de la diversidad de identidades sexuales violando la legislación en la materia”, fundamentó Macha la iniciativa, en diálogo con Página 12.

“Entiendo que el pedido de juicio político es complejo y muchos bloques aliados al Gobierno no quieren generar una situación de llevarlo al escenario del Congreso pero nosotros estamos convencidos de que hay que pedirlo”, dijo Paulón a este diario. El diputado socialista también está presentando un proyecto de resolución en el que pide la remoción de Cúneo como ministro, con la firma de legisladores de varios bloques. “Por decisión del Presidente o por resolución del Congreso, Cúneo Libarona tiene que salir del ministerio cuanto antes”, opinó Paulón.

Desde el despacho de Macha invitaron a legisladores de otras bancadas opositoras a sumarse pero desde la UCR alegaron que prefieren el camino de pedir la renuncia. Desde la Coalición Cívica, el presidente del bloque, Maximiliano Ferraro, adelantó que la semana próxima presentará un pedido de interpelación al ministro “no solo por la brutalidad y crueldad de lo que dijo sino también por correrse de las leyes y de la Constitución, y desconocer las asimetrías que hoy existen”. Y fundamentalmente, “porque no dijo nada en su visita a la Comisión de Mujeres y Diversidades sobre qué piensa hacer con diversas políticas de su Ministerio”, señaló Ferraro a este diario.

Ferraro, que fue uno de los legisladores que le respondió el martes a Cúneo Libarona cuando dijo que el Gobierno desconoce las orientaciones sexuales e identidades de género que “no se alinean con la biología”, al recordarle que él --como Paulón, que lo había cruzado previamente-- también es gay. Luego consideró que si Cúneo Libarona tiene “algo de vergüenza debería renunciar”.

El proyecto que promueve el juicio político sostiene que Cúneo Libarona “carece de idoneidad técnica y moral para ejercer sus funciones, habiéndose configurado la causal de mal desempeño de las mismas”. Al respecto explica que esa condición “supone una valoración política institucional no partidaria de los actos y omisiones de los funcionarios, teniendo a la vista resultados y consecuencias de tal obrar para las instituciones o para la confianza pública que los ciudadanos y ciudadanas deben tener en los funcionarios públicos”.

Y señala: “Resulta evidente que el enfoque explicitado por el Sr. Ministro en el abordaje de la política pública a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, no sólo implica el desconocimiento y la transgresión de la normativa antes mencionada, sino también, como lógica consecuencia, el abandono del Estado de la perspectiva específica que requieren los sistemas de protección de derechos de las personas y poblaciones que se encuentran estructuralmente vulneradas”.

El pedido de jury deberá pasar por la Comisión de juicio político, cuya jefatura está a cargo de LLA y donde UxP tiene solo 13 integrantes de un total de 30. El reglamento indica que tiene que tener dictamen el proyecto para llegar al recinto y para aprobarse se requiere una mayoría especial de dos tercios de ambas cámaras. Es muy difícil que avance.

Firman el pedido de juicio político junto con Macha, Paulón y Vilca, las diputadas Paula Pennaca, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Hilda Aguirre, Gabriela Estévez, Lorena Pokoik, Carolina Yutrovic y Tanya Bertoldi.

En tanto, las diputadas del PRO que integran la Comisión de Mujeres y Diversidades, donde expuso Cúneo Libarona, expresaron a través de un comunicado de prensa su “profunda preocupación” ante las declaraciones de Cúneo Libarona “en abierta oposición a la normativa vigente en nuestro país en materia de violencia e identidad de género”. Firmaron el pronunciamiento cuestionando al ministro de Justicia Silvia Lospennato, Belén Avico, María Ángel Sotolano, Silvana Giudici y Sofía Brambilla.

Cúneo Libarona fue invitado al Congreso por Macha, como presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, para dar explicaciones sobre las políticas contra la violencia de género que han sido absorbidas por el Ministerio que encabeza, luego de la eliminación del Ministerio de Mujeres y la disolución de la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.

Un día después de su polémica exposición, el vocero presidencial Manuel Adorni lo defendió de forma confusa, y en realidad, reafirmó lo que había dicho el ministro: “Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que fue la defensa de los colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie”, explicó en su conferencia de prensa desde Casa Rosada. Y remarcó: “Entiendo que el ministro Cúneo quiso decir eso. Yo sé bien cuál es la postura del Gobierno y especialmente del presidente Javier Milei: cada uno es libre de autopercibirse como le parezca. No hay un límite, es infinito y el Estado no va a interferir en eso. Nosotros no reconocemos ni rechazamos nada, no queremos negocios con la política de género, no queremos que se discrimine a nadie y pretendemos que el que se autoperciba como quiera no le exija a otro que reconozca esa autopercepción. Tenemos que ser más libres y no cuestionarnos tanto todo”.