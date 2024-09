Para quien no lo sepa, actualmente el Leeds milita en la segunda división del fútbol inglés tras ese interregno de fervor y alta rotación mediática de aquí al norte de Inglaterra. Algo parecido sucedió con el thriller erótico, esa etiqueta o subgénero que tuvo su auge cinematográfico en los ’80 y desde hace algunas temporadas espera rezagado por volver a las primeras ligas. Tuvo un zarpazo con las atribuladas The Affair más las recientes remakes seriadas de Atracción Fatal y Se presume inocente. La última en sumarse al listado es La pareja de al lado (se estrena este martes por Universal+) que bien podría ocurrir en un suburbio de Chicago, Brisbane o Nordelta, pero acontece en las afueras de la ciudad que durante un buen tiempo tuvo como prócer a Marcelo Bielsa.

“¡Hola suburbia!”, dice Pete (Alfred Enoch) recién llegado a su nuevo hogar en esa zona residencial junto a Evie (Eleanor Tomlinson de Poldark) con su embarazo de más de veinte semanas. “Es buenísimo tener sangre joven en el vecindario”, dicen los primeros en recibir a la dupla. Danny (Sam Heughan de Outlander) y Becka (Jessica De Gouw) conforman una de esas parejas que transpiran sexo hasta al ayudar a desembalar las cajas de una mudanza. “Ella es mucho y él es demasiado”, dicen sobre la instructora de yoga y el agente motoquero con look de Terminator destinados a mover los cimientos de su relación. Un aborto espontáneo, otro residente pervertido, corrupción policial y periodismo de investigación serán el trampolín de esta oscura fábula marital creada por David Allison (guionista de Marcella).

A diferencia de otras de su tipo, la infidelidad no parece ser el eje de La pareja de al lado. El voyeurismo, la consumación de un deseo y las buenas costumbres tintinean dentro de esta historia con una trama esperpéntica. Queda claro que una de las duplas es bastante abierta con su apego a la cultura swinger, mientras que la otra se ve eyectada a un terreno que no estaba en su mapa. El periodista de investigación y, en específico, la maestra de primaria se ven seducidos por cruzar de vereda. Y la primera escena de la miniserie adelanta que la conclusión no será agradable. “Se trata de una pareja que se muda a este mundo y que creen que se entienden tras haber estado en una relación duradera. Para Becka y Danny, por su parte, se trata de intentar vivir como realmente son en este mundo que no quiere que sean así. Se vuelve bastante gótico hacia el final”, graficó su showrunner.

En el muy recomendable podcast “You Must Remember This” se diseccionó el género que, básicamente, es una biblia de sexo impúdico en el cuarto inapropiado. Karina Longworth, su creadora, podría dedicarle otro capítulo a esta serie llena de arquetipos, situaciones y tópicos incómodos para la monogamia durante sus seis episodios. Según Allison, su interés no es el de los personajes sino el de mostrar cómo “las fantasías pueden convertirse en una verdadera pesadilla”. Y es cierto que La pareja de al lado lo asume sin ningún tipo de vergüenza, ni sutilezas. ¿La mujer fit siempre cachonda? ¿el policía siempre listo a quedar en cuero? ¿El desliz carnal tendrá su corolario a los tiros? Debe recalcarse que, si bien la producción británica no tiene intenciones de prestigio, ni de alzarse con premio alguno, está confeccionada con oficio y afecto por placer culposo. Como ese momento en que Evie decide probar la manzana prohibida y entre sollozos le confiesa a su marido que sólo “eso, la hará feliz”.

Programados

* La semana pasada se inició el rodaje de La jefa…Aunque no quiera, la nueva ficción de Disney+ protagonizada por Natalia Oreiro. Dentro del elenco de la producción de Kapow aparecen Jorge Marrale, Paola Barrientos, Luis Ziembrowsky, Juan Ingaramo, Muriel Santa Ana y Fernán Mirás, entre otros. La dirección está a cargo de Daniela Goggi (El salto de papá, María Marta: el crimen del country). La comedia de tinte negro significa la vuelta al universo seriado de la actriz uruguaya tras Iosi, el espía arrepentido y Santa Evita.

* Apple TV+ acaba de estrenar la segunda temporada de Pachinko, la ficción basada en una exitosa novela de Min Jin Lee. Suscrita al canon de la épica familiar y el melodrama, la realización conjuga la gran escala con lo íntimo. ¿Su historia? Los avatares de una inmigrante coreana en Japón, junto a los de sus ancestros y de los que la siguieron en la línea sucesoria. De Osaka en 1945 a Tokio en 1989, con la pelotita narrativa yendo de acá para allá.

* Mañana a las 22 Europa Europa estrenará Sangre. La producción irlandesa sigue la historia de Cat (Carolina Main) y de su padre (Adrian Dunbar). Una relación marcada la dudosa muerte de su madre, secretos familiares, tradiciones y juegos mentales. Es decir, dublineses pelirrojos haciendo cosas turbias.

El personaje

Greer Garrison Winbury de La pareja perfecta (Nicole Kidman). Temida en su círculo íntimo, con belleza y dinero como para mandar a todos a freír churros en Nantucket, esta exitosa escritora de novelas de misterio se toma unos días para preparar la boda de su hijo. Pero en el momento que un cadáver aparece flotando frente a su mansión, pasara a ser sospechosa del asesinato. Casi como en una de las novelas que llevan la firma de la matriarca. Y si esa historia se llevase a la pantalla, debería interpretarlo alguien de la talla de Nicole Kidman. Se estrena el viernes por Netflix.