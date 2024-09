Este lunes, la Universidad de las Madres (UNMA) amaneció vallada y rodeada por efectivos de la Policía Federal. Alrededor de las 16.30 horas de ese día retomó la actividad normal, pero desde la institución aseguran que el operativo pretendía cerrar la casa de estudios fundada 24 años atrás.

"Capital Humano no quiere a la Universidad de las Madres"



La rectora de la UNMA y exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien quedó encerrada durante el bloque policial, denunció el hostigamiento del Ejecutivo contra la universidad y apuntó contra el interventor designado por el Gobierno nacional, Eduardo Maurizzio.

"El venía a cerrar la universidad, pero como cobra 5 palos por mes... Acá nadie cobra nada, pero a él le abrieron una partida especial así que quizás quiera quedarse un ratito", sugirió la abogada en la 750.

En el primer cuatrimestre la Universidad de las Madres sufrió una desfinanciación violenta, al inicio del año ya reclamaban que se hiciera efectiva la transferencia de más de 556.000 millones de pesos del presupuesto nacional.



Según explicó Caamaño, aún no recibieron los gastos de funcionamiento. "Nos cortaron internet, no tenemos servicio de limpieza", enumeró la rectora de la UNMA, en diálogo con Escuchá Página|12, y recordó que los trabajadores de la institución no cobran hace nueve meses.



Desde el Gobierno no reconocen la autonomía universitaria, sostienen que la casa de estudios no normalizó la selección de sus autoridades. Pero desde la UNMA plantean que sí, que ya se eligieron representantes en claustros, que ya se realizó la asamblea universitaria y ya se votaron los puestos jerárquicos.



"La meta es cerrar la universidad porque tiene dos patas que el Gobierno odia: una es la educación pública y la otra es la perpectiva de derechos humanos, todas las carreras de la UNMA tienen esa perspectiva", apuntó Caamaño, al referirse el encono de la gestión Milei con la institución.



Mientras tanto, la relación entre las autoridades de la casa de estudios y el interventor del Gobierno se tensa cada día más. Maurizzio no se comunica directamente con la rectora, se maneja por mails o mediante reuniones en modalidad virtual. "Subsistimos a pura militancia. Las Madres tienen 47 años de lucha y estos tipos piensan que vienen y borran todo de un plumazo. No entendieron nada", concluyó.