Con plantel completo, la Selección Argentina volvió al ruedo este martes en una práctica abierta en el Predio de Ezeiza de cara al duelo ante Chile por Eliminatorias Sudamericanas, que será especial por varios motivos: el reencuentro con la gente después del bicampeonato continental, la vital ausencia de Lionel Messi, que aún se recupera de la lesión de tobillo, y la no menor de Angel Di María, que decidió retirarse del combinado nacional y estará este jueves en el Monumental sólo para ser homenajeado.

Paulo Dybala y Valentín Carboni aparecen a priori como los reemplazantes naturales de Messi, que en los últimos cuatro años en la Selección faltó sólo a siete de los 58 partidos, entre amistosos y oficiales. Asimismo, el entrenador Lionel Scaloni debe resolver quién llevará la cinta de capitán.

Dos equipos trabajaron sin arqueros: los de pechera verde y que apuntan a ser titulares, fueron Molina, "Cuti" Romero, Pezzella, Acuña; De Paul, Paredes, E. Fernández; Julián, Lautaro y Nico González., que se perfila para ocupar el puesto de "Fideo". Del otro lado, con pechera violeta, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Licha Martínez, Valentín Barco; Valentín Carboni, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Nicolás Castellanos y Alejandro Garnacho. Cada tanto, Lionel Scaloni metía cambios.



Luego se hizo el mismo ejercicio, pero en espacio reducido. Y a continuación vinieron los disparos con dos toques a un arco que defendían alternativamente Juan Musso y Walter Benítez.

El gran ausente de la jornada fue Alexis Mac Allister, que no saltó al terreno de juego y se mantuvo entrenándose aparte en el gimnasio pese a que viene con continuidad en Liverpool.

Palabra de protagonistas

En el medio de la práctica, hubo declaraciones en una suerte de zona mixta. Allí, Julián Alvarez remarcaba que no tuvo "problemas" de pasar a la Liga de España desde la Premier: "De vuelta después de la Copa América, se vienen dos partidos importantes en Eliminatorias y representar a la Argentina es lo máximo. Todos tenemos algo muy competitivo, después de todo lo que se ganó, la vara está muy alta. Aún no sé si jugaré con Lautaro, depende de lo que necesita el equipo y lo que pide el cuerpo técnico. Chile es difícil, tendremos que mostrar fortaleza y adaptarnos a la ausencia de Fideo y Leo, que es nuestro referente y esperamos vuelva pronto, aunque la decisión de estar en el próximo Mundial será de él".

A su turno, un reflexivo "Licha" Martínez aseguró: "Somos un equipo que no se relaja nunca, es lo que nos dice Scaloni y lo tomamos con mucha seriedad. Es el corazón de cada uno acá y de jugar por el honor, porque viene Chile y es importante. Si me toca jugar de lateral, daré lo mejor. Me siento cada vez con más confianza. Es un contagio de todo el grupo, con sólo mirarnos, nos entendemos. Es muy lindo ponerse la camiseta en este equipo: hay nuevos chicos, es un cambio constante y estoy contento porque ellos no se guardan nada para ganarse un lugar, es una competencia sana. Acá no hay lucha de egos, no hay misterios: el capitán es Leo, aunque me tocara llevar la cinta".

Valentín Castellanos, uno de los nuevos, dijo con serenidad: "Feliz de estar acá, esto es unico a nivel personal. Es difícil estar en un plantel que lo ganó todo. Es un grupo ya armado, pero los nuevos nos integramos bien, con responsabilidad y aprendiendo de los mejores, porque uno arranca de abajo. Por suerte estoy bien en Lazio y bien físicamente; espero estar a la altura".

Por último, con una sonrisa dibujada en el rostro, Giuliano Simeone señaló: "Es increíble, no puedo creer donde estoy. De los JJ.OO a venir acá fue todo muy rápido. Me focalizo en el día a día, pero sé que estoy en un lugar donde muchos sueñan estar. Mi papá (Diego) me felicitó por la convocatoria a la Selección Mayor. Ahora hay que mantenerse firmes", concluyó el actual jugador de Atlético Madrid.

Mensaje de Leo para el Pistolero

Luego de que el delantero Luis Suárez anunciara, entre llantos, su retiro de la Selección de Uruguay, el capitán argentino le dedicó unas emotivas palabras en sus historias de Instagram.



De esta forma, su confidente dentro de la cancha, y uno de sus más grandes amigos fuera de ella, no tardó en manifestar su cariño hacia el "Pistolero" con unas tiernas palabras y una imagen de los dos abrazados: "Sos único, Luis Suárez, adentro y afuera de la cancha. Te quiero mucho", fueron las palabras de Messi para su compañero en el Inter Miami, equipo que disputa la MLS de Estados Unidos.

Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, se enfrentará a Paraguay este viernes 6 de septiembre desde las 20.30, en otro encuentro por las Eliminatorias del Mundial 2026 que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo.