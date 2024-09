El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron este martes el acta de acuerdo por el traspaso de 31 líneas de colectivos, ante la presencia del presidente Javier Milei. A través de la firma del Acta Acuerdo "para diseñar una transferencia ordenada", la Ciudad de Buenos Aires asume la totalidad de los subsidios al autotransporte de pasajeros que corresponden desde el 1° de septiembre, haciéndose cargo de la gestión de las líneas, "lo que permitirá que las tarifas de colectivo se mantengan -por el momento- en los niveles de precios actuales", aclaró Macri tras el intercambio.

"Es un día donde se avanza en la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Después de un trabajo muy arduo, muy profundo, muy profesional, hecho con el equipo de Presidencia, hemos llegado a un buen sistema de avanzar en la transferencia de responsabilidades", destacó el jefe de gobierno porteño desde el Salón de los Científicos, donde minutos antes había impreso su firma en el acuerdo.

La Ciudad de Buenos Aires se hará cargo también del programa Red SUBE en las 31 líneas que administrará, luego de que la Legislatura porteña refrende el traspaso. El Gobierno porteño detalló que el acuerdo permitirá que se mantengan los descuentos del 50 y 75 por ciento en combinaciones de viaje en esas líneas dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje.



"Los descuentos por viaje se van a seguir sosteniendo, y además hay toda una línea de trabajo para mejorar el sistema de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires. Lo importante es que no hay cambio de tarifa, la Ciudad asume plenamente el subsidio, que hoy es más o menos aproximadamente dos tercios del costo del sistema operativo", remarcó Macri.



"Hay un tiempo de transferencia, trabajo conjunto que nos hemos definido. Este es un sistema que tiene responsabilidades nacionales, responsabilidades de la Ciudad, de provincia de Buenos Aires, la gente se sube a uno y otro colectivo sin saber muy bien quién maneja cada uno", remarcó.



Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron que el subsidio al boleto implica un costo de 7 mil millones de pesos mensuales que surgirá de "repriorizaciones" en las que trabaja la administración de la Ciudad. "Hoy nos parece que es prioritario ayudar a la clase media y laburante que no tiene hoy capacidad de absorber que se duplique la tarifa", argumentó el jefe de Gobierno.



Macri tomó distancia de la decisión del gobernador Axel Kicillof al plantear que el mantenimiento de la tarifa integrada configura "una diferencia importante" entre ambas jurisdicciones. "Es una diferencia importante entre lo que estamos haciendo y lo que está haciendo Provincia. Estamos subsidiando la tarifa, pero además sosteniendo la tarifa integrada, con lo cual no hay ninguna discriminación o efectos si vienen hacia la ciudad de Buenos Aires", sentenció.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense, reaccionó ante el posicionamiento de Jorge Macri, refiriendo que el traspaso de los servicios de Nación a la Ciudad de los servicios que circulan sólo por las calles porteñas, "es una operación espantosa, vomitiva".

“La verdad es que nosotros siempre pagamos el 100% de los subsidios y la Ciudad no, y estaban en un tironeo con la Nación, aparte, por todos los subsidios que no había pagado en el pasado”, afirmó el mandatario provincial, agregando que desde hace cuatro años el gobierno de la provincia "paga todos los meses el 100 por ciento del subsidio al boleto para 262 líneas” que no cruzan hacia Capital.



Franco Mogetta, secretario de Transporte nacional, acusó además a Kicillof de tener un “posicionamiento político” y no hacer frente con el presupuesto propio a los gastos de traspaso. El gobernador bonaerense lo refutó al recordar que cuando Mauricio Macri, siendo presidente, le restituyó el fondo del conurbano a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, “le trasladó también el pago de los subsidios al transporte, una cuenta que más o menos se compensaba”. Macri también le pasó el pago de los subsidios a la Ciudad, "pero con un mecanismo distinto", que le habría permitido al gobierno porteño eludir parte de ese compromiso.