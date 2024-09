Ante las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en torno a un artículo de la Ley Bases sobre el Fondo de Cese para que los empresarios puedan despedir a gusto y piacere, el abogado laboralista León Piasek calificó los anuncios del Gobierno de "terroríficos".

"Todos los días nos levantamos y hay una mala noticia para la clase trabajadora, para los sectores más desposeídos, para los jubilados, que les están pegando mientras estamos hablando", afirmó Piasek, en diálogo con la 750.

"El anuncio del ministro de Desregulación es terrorífico porque estamos hablando de reglamentar un artículo que quedó de la Ley Bases. (Sturzenegger) Dijo, más o menos, que los empresarios pueden elegir cómo despedir sin pagar, y en realidad no es así. Para que se instale un fondo de cese laboral tiene que haber un acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresarias. Eso no lo dijo. Lo tiró para que lo celebren", señaló.

Y agregó: "No creo que celebren mucho los empresarios que están cerrando empresas, que están con poca actividad. No es lo que necesitan una reforma laboral que perjudique a los trabajadores. Los empresarios necesitan un plan productivo diferente. Están despidiendo, pero lo que quieren ahora es abaratar mucho más el despido".



En este marco, el abogado laboralista se refirió al trabajo informal en Argentina, que hoy supera el 50% y es un "lastre" para nuestra economía.

"Es un lastre que se viene arrastrando y en el que los gobiernos populares tampoco pudieron incidir. Hoy tenemos más del 40% o 50% de trabajo en negro, no registrado, informal, que no tiene derechos. Esta reforma que ellos llaman modernización remite al siglo XIX, así que no es moderna, no va a generar empleo registrado. Nunca una reforma laboral regresiva como esta pudo generar empleo, porque lo que genera empleo es la reactivación de las políticas económicas para promover industria, comercios y servicios", concluyó.