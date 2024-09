"La unidad de la región capital potencia el desarrollo, pero para que ésta aproveche sus posibilidades, el Gobierno nacional deberá aflojar con su anarcocapitalismo, porque claramente eso no va a traer frutos", dice Agustín Lódola. Y explica: "Están exagerando algunas cuestiones, y ocultan que la inversión pública es importante y el rol estatal es insustituible, ya que en ningún país del mundo el sector privado puede abarcar y cumplir todos los roles que cumple el Estado."

En diálogo con Buenos Aires/12, el director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) da cuenta de un trabajo que analiza el potencial de inversiones de las cadenas productivas en la región capital de la provincia de Buenos Aires, que está compuesta por La Plata, Berisso y Ensenada, y que amplió sus futuras expectativas con la llegada del Régimen nacional de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), y el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas que presentó el Gobierno provincial de Axel Kicillof.

El análisis sostiene, en líneas generales, que la región capital cuenta con "importantes capacidades" para captar las inversiones. En el informe, que utiliza los trabajos de cuantificación de cadenas productivas en los municipios bonaerenses para identificar cuáles cuentan con mayor potencial, el laboratorio indicó que las cadenas con mayor potencial de inversión son el aluminio, los hidrocarburos, el comercio, la química básica, la siderurgia, el sector automotriz y autopartista, la salud, el trigo, y la construcción.

Antes de analizar cadena por cadena, el economista nacido en Lincoln resalta el acuerdo que firmaron Axel Kicillof y los intendentes de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Punta Indio y Magdalena, para la conformación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Región Capital Ampliada, medida que permitirá la diagramación de obras como el Canal de Magdalena, la extensión de la autopista Buenos Aires-La Plata hasta la Ruta Provincial N° 11, la construcción de una nueva circunvalación platense, un nuevo parque industrial y la ampliación del Puerto de La Plata.

Especializado en finanzas públicas y desarrollo económico, Lódola resalta: "Es un anuncio muy importante porque significa una gran cantidad de obra pública, y si bien se da en momentos en los cuales a nivel nacional parece que eso no sirve, a nosotros nos parece que sí, porque si no está la obra pública, toda esta inversión privada no vendría". "¿En qué ruta sacarían la producción? El incentivo a nivel nacional más importante es el RIGI, y tiene que ver con lo cambiario, pero la obra pública es lo que le da el aspecto diferencial a todo esto", agrega Lódola, que fue director provincial de Política Tributaria, titular de la Dirección Provincial de Estadística, y funcionario del Ministerio de Economía de la Nación en la gestión pasada.

Los sectores con mayor potencial

El Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP está compuesto por un grupo de 20 profesionales, entre profesores y alumnos, que producen datos y análisis para el desarrollo, tanto de los distintos sectores económicos como de los territorios. En el caso del documento presentado la semana pasada, para seleccionar las ramas de actividad mencionadas, los profesionales contemplaron los niveles de incentivos, de demanda y de capacidad que engloba la región capital bonaerense.

En el cuadro que muestra las cadenas con mayor potencial de inversión aparece, en primer lugar, el aluminio. El informe advierte que a nivel nacional es un insumo difundido de cadenas con potencial muy intensivo en la capital, y a que a nivel local cuenta con grandes capacidades en la región. Lódola indica que el aluminio es un insumo que se utiliza en innumerables actividades económicas, porque tanto los perfiles como las láminas son indispensables en la industria automotriz, en la construcción y en la producción los hidrocarburos. "Eso genera que tenga una demanda constante, indicador que lo convierte en una rama que crece con el paso del tiempo, como el insumo tiene mucho potencial y encima la capital bonaerense tiene la principal empresa del país, las inversiones potenciarían la producción de la zona", dice el economista en referencia a Aluar, empresa que está instalada sobre la ruta 2 y que genera casi que el 80 por ciento de la producción de elaborados de aluminio.

Según remarca el informe, los hidrocarburos componen uno de los sectores con mayor potencial del país, y en el caso de la región capital, La Plata, Berisso y Ensenada son los principales procesadores y productores de productos refinados. Lódola recuerda que el de hidrocarburos es un sector que, vía Vaca Muerta, duplicará y triplicará la producción de petróleo y gas. Sin embargo, hace hincapié en que la principal refinadora de esos hidrocarburos es la de YPF y está situada en Ensenada, y dice que "como es una planta que trabaja a tope desde hace muchos años, requeriría inversiones importantes para aumentar su producción".

Lódola advierte que la de hidrocarburos aparece como segunda rama principal de actividad a potenciar porque "existe capacidad, hay demanda, y es un insumo de los que más va a crecer", y dice que "por suerte, este rubro ha sido política de Estado desde hace muchos años, y eso va a seguir así".

El sector del comercio, a su vez, se encuentra en plena transformación tecnológica a nivel macro. Sin embargo, la región capital es, en tamaño, el segundo mercado provincial después de La Matanza, y uno de los más importantes del país. Lódola explica que "el comercio debe transformarse, porque la venta online y la desintermediación deben aggiornarse", y asegura que en La Plata "hay un gran volumen de población como para que el comercio funcione bien". "Tampoco tiene grandes superficies comerciales, y siempre dicen que invertirán en eso, pero la plata nunca llega; por eso el comercio debe transformarse, ver cómo arregla la desintermediación, y eso requiere inversión", reflexiona el economista.

La química básica acarrea, a nivel nacional, un "alto dinamismo intensivo en capital", según el documento, que asegura que la región capital cuenta con "grandes capacidades históricas", cosa que lo posiciona en una situación favorable. Lódola retoma la idea en torno a los hidrocarburos y dice a este diario que, al lado de la refinería mencionada, existen tres químicas que "producen cosas de química más básica, como la petroquímica".

Asegura que la región tiene "mucha capacidad", y que es un sector derivado del anterior porque en lugar de nafta o gasoil, produce químicos que son "más básicos para otro tipo de industria". "Algunos de estos químicos tienen destino textil, otros tienen destino plástico, pero no tienen que ver con los combustibles, que son el otro eslabón de la cadena", resalta el economista, que explica que la región capital cuenta con estas actividades porque, junto a las inversiones que hizo YPF en su momento, se instalaron diversas empresas alrededor.

"Es un complejo que no llega a ser como el de Bahía Blanca, pero sí es parecido porque las actividades están relacionadas". "Hay capacidad y demanda, puede funcionar, no sabemos qué monto de inversión habrá, pero ésta es una de las cadenas donde existe un gran potencial de inversión", agrega el especialista.

La siderurgia es, en el contexto macro, una actividad dinámica que provee insumos difundidos de cadenas con potencial, que son los hidrocarburos, la construcción y el automotriz. La región capital, en este caso, también cuenta con una gran producción digna de ser potenciada. Lódola indica que en La Plata y alrededores existen capacidades especiales porque hay empresas "que si bien no son tan grandes como las anteriores, tienen un rol central, ya que la siderurgia produce bienes para las ramas mencionadas, donde existe capacidad y se viene creciendo bien". "Hay demanda, cuenta con una actividad dinámica, y produce un insumo que va a ser muy demandado, y existen en la región capital las empresas indicadas para generar eso", añade el economista.

El documento encuadra al automotriz y autopartista como un sector "dinámico y que enfrenta grande desafíos tecnológicos" en todo el país, y la región capital tiene un rol central en ese sentido, ya que cuenta con amplias capacidades como proveedora de partes. Lódola indica a BuenosAires/12 que el desafío tecnológico se da porque es un sector que "claramente va camino hacia lo eléctrico". "La Plata tiene autopartistas muy importantes, entonces existe un gran potencial para pasar a producir autos eléctricos, pero ese cambio tecnológico requerirá inversiones", advierte.

La salud, según asegura el informe, es otro de los sectores en expansión que requiere de grandes inversiones en materia de equipamiento. Para suerte de La Plata, Berisso y Ensenada, la región capital es uno de los grande centros de referencia en salud de todo el país, y Lódola lo explica con ejemplos. Señala que La Plata tiene los principales hospitales provinciales de alta complejidad, como el Hospital de Niños, que recibe, después del Garrahan, todas las derivaciones de los municipios para atender problemas de alta complejidad, y además cuenta con una serie de hospitales, tanto públicos como privados, "que hoy son muy importantes".

"Cuando hacemos la encuesta hotelera, uno de los motivos por los cuales la gente viene a La Plata, además es para estudiar, es para salud", dice y agrega: "La salud es cada vez más demandada, los adelantos tecnológicos están haciendo que cada vez haya más inversiones en tomógrafos, en equipos de alto costo, por eso entendemos que se requieren inversiones allí".

En esa dirección, sostiene, además, que la UNLP tiene "la principal escuela de medicina del país y la principal escuela de enfermería del país, lo que engloba recursos humanos, investigación y efectores sanitario, un conjunto de cosas que puede cautivar inversiones". Si bien no serían inversiones tan importantes como la minería, Lódola destaca que "el RIGI que pensó el gobernador Kicillof es para inversiones menores, por lo que todas contarán, de una u otra manera, con beneficios trinitarios".

El documento resalta al sector triguero por su cadena "dinámica" a nivel macro, que procesa bienes con "gran potencial". En ese sentido, "la región capital presenta grandes capacidades manufactureras, que en caso de ser utilizadas de manera acorde, incrementarían las inversiones que potenciarían las producciones", advierte Lódola.

La construcción, en tanto, "mostró un importante dinamismo" debido a que "las necesidades de infraestructura pública y privada son importantes", según indicó el estudio en cuestión. A nivel regional, el documento destaca que el gran crecimiento demográfico y empresarial de la región requiere infraestructura, y al ser consultado por este diario, Lódola explicó: "El Gobierno nacional cree que la inversión para eso vendrá de la parte privada, pero creo que no es suficiente, porque la parte privada necesita de la inversión pública en infraestructura. La inversión pública es la que no hace nadie, los caminos, los puentes, los puertos, las cloacas no los hace el privado, eso lo hace el público. Y si no lo hace el público, no viene el privado, por eso decimos que la inversión pública es atractora de la inversión privada".

Al estudiar el sector de la construcción, quienes conforman el laboratorio se centraron en La Plata porque "es una de las ciudades que más está creciendo demográficamente", según el economista. Primero porque cuenta con una universidad que imanta estudiantes, pero también porque, en los últimos años, "se observa que mucha gente va trabajar a La Plata". Eso la convirtió en la segunda ciudad más poblada de la provincia de Buenos Aires después de La Matanza, y "eso requiere inversión en viviendas, pavimento y todo tipo de infraestructura", agrega Lódola.

En números

Para elaborar el documento, el laboratorio analizó, en cada cadena, el crecimiento nacional experimentado en los últimos años entendido como demanda, el peso nacional y local visto como capacidades, y la intensidad de capital de cada una de las cadenas productivas, o sea, los requerimientos de inversión.

El primer cuadro del documento muestra las cadenas con mayor crecimiento de la región capital. La medición se realizó en torno al valor agregado bruto en pesos constantes, con una variación interanual entre el período 2016/2023. En el total nacional, las cadenas que mejor desempeño tuvieron durante ese lapso de tiempo fueron las legumbres, con un 12,3 por ciento, las maquinarias agrícolas, con un 6,2 por ciento, el software y servicios informáticos, con un 5,4 por ciento, la investigación y el desarrollo, con un 5,0 por ciento, y el girasol, con un 4,2 por ciento. Detrás, y por debajo del 3,4 por ciento, siguen las cadenas porcina, minería, cebada, química básica, ovina, hidrocarburos, triguera, frutas finas, construcción, hortícola, equipos y aparatos, medicamentos, educación, siderurgia, y bovina.

El segundo cuadro hace hincapié en las cadenas con mayor peso a nivel local. Allí, con el foco puesto en la estructura productiva regional, resaltan las cadenas de hidrocarburos con un 17,6 por ciento, el comercio con un 16,9 por ciento, la salud con un 14,5 por ciento, la educación con un 10,7 por ciento, y la construcción, con un 6,4 por ciento. Este cuadro, a diferencia del anterior, fue medido por el valor agregado bruto en pesos constantes durante 2023, y los índices corresponden a los porcentajes del total regional. Detrás de las cadenas mencionadas, y en porcentajes que disminuyen desde el 6,4 al 0,9 por ciento, se encuentran la construcción, automotriz, aluminio, servicios financieros, telecomunicaciones, triguera, transporte y logística, turismo, energía eléctrica, bovina, siderurgia, bienes de capital, servicios empresariales, plástica, industrias culturales y minería no metalífera.

El tercer cuadro del documento también mide las cadenas productivas según su valor agregado bruto en pesos constantes, pero en esta ocasión, los porcentajes corresponden al total nacional de cada actividad. En ese sentido, el estudio advierte que la región capital se destaca por el aporte que realiza en diversas cadenas, pero hay una superlativa, que es el aluminio. En ese área, la cadena de la región capital representa el 21,6 por ciento del total nacional. Luego, con porcentajes que oscilan entre el 3,9 y el 2,3 por ciento, aparecen los hidrocarburos, la salud, siderurgia, triguera, automotriz, y educación. Detrás de esas cadenas se encuentran la bovina, el caucho, los aparatos de uso, medicamentos, plástica, construcción, química básica, telecomunicaciones, avícola, agroquímica, comercio, bienes de capital, y energía eléctrica.

El cuarto cuadro se centra en las cadenas de la región más intensivas en capital. Como en la producción cohabitan y son necesarios factores como el trabajo, el capital, y demás, el estudio demuestra que si se ordenan aquellas cadenas que mayor proporción de capital requieren en su proceso productivo, aparecen el aluminio con un 11,1 por ciento, hidrocarburos con el 9,1 por ciento, minería metalífera con el 7,7 por ciento, y la química básica, con un 5,1 por ciento. En este caso, la medición de realizó en torno al índice de intensidad de capital, inversa de participación de la masa salarial en el valor agregado bruto. Después de las cadenas mencionadas, y con índices que fluctúan entre el 3,7 y el 1,5 por ciento, aparecen las telecomunicaciones, siderurgia, energía eléctrica, maquinaria agrícola, olivícola, servicios financieros, agroquímica, pesca, químicos de consumo, minería no metalífera, automotriz, comercio, industrias culturales, caucho, plástica y equipamiento médico.

"Hay que ver en qué momento el Gobierno nacional genera desarrollo, porque hasta ahora la estabilidad tributaria vino acompañada de una muy profunda recesión que se está sufriendo mucho", dice el economista, que sostiene que en la actualidad, "lo interesante está que los gobiernos provinciales y municipales se llevan bien, combinan políticas, concilian intereses, y eso permite trabajar la unidad regional, que es la sinergia para potenciar el desarrollo". Para finalizar, asegura que los Gobiernos locales están trabajando "muy bien" con "un gobernador que los apoya", "que tiene un discurso muy pro desarrollo y que es valioso porque tuvo un importante apoyo popular".