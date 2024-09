El gobernador Gustavo Sáenz le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la creación de puestos de Prefectura Naval en el puerto de chalanas que permite cruzar a Bolivia atravesando el río Bermejo.

El mandatario provincial hizo este pedido en la tercera sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior que se desarrolló ayer en el Centro de Convenciones de Salta. El encuentro reunió a autoridades del área de Seguridad del gobierno nacional, con ministros y secretarios de las provincias, y miembros de distintas fuerzas de seguridad federales y provinciales.



Saenz calificó como "una necesidad urgente" el asiento de todas las fuerzas de seguridad nacional en Salta. “Nos falta Prefectura Naval Argentina para la vigilancia del puerto de chalanas que une a través del río Bermejo las localidades de Aguas Blancas en Argentina y Bermejo en el Estado Plurinacional de Bolivia”, precisó. Luego opinó que la cartera de Seguridad de la Nación debería establecer un centro de análisis y perfilación criminal en Salta, para integrar a todas las fuerzas de seguridad nacionales que operan en el territorio salteño y sumar también a la Policía de Salta. “Es necesario volver a pensar en la ley de derribo y en la radarización, y sumar un corredor de videovigilancia en la frontera que permita observar las 24 horas”, sostuvo.

El gobernador enfocó su participación en tramitar mejoras para la lucha contra el crimen organizado. “Nuestra ubicación nos convierte en una frontera no solo territorial, sino también en una barrera de contención de la Argentina contra el narcotráfico y otras modalidades de crimen organizado”, destacó. También recordó la complejidad geopolítica y geoestratégica de Salta, por su frontera seca que se extiende por casi 700 kilómetros.

“No permitiremos que las organizaciones criminales nos intimiden para obtener su impunidad", ni "influir o penetrar nuestras instituciones", aseguró Sáenz. "No hay lugar para los delincuentes, como así tampoco para los que no están dispuestos a enfrentarla”, afirmó. En ese momento dijo que se detectó un plan conspirativo contra el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella (ver nota aparte). En ese sentido y en línea con sus pedidos ante Bullrich, recordó que la creación la Unidad Especial de Investigación del Norte en Orán y de la Unidad Fiscal de Litigio Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público Fiscal produjeron resultados concretos, que "claramente incomodaron a los delincuentes y al crimen organizado".

Durante la sesión del Consejo, el Ministerio de Seguridad nacional y el de Seguridad y Justicia de Salta firmaron un documento que los compromete a una articulación en el ámbito de la vigilancia y control de la zona de frontera y de los pasos internacionales. Según informó el gobierno de Salta, este convenio estableció lineamientos para la "creación de mecanismos de asistencia, coordinación y cooperación en materia de precursores químicos", y la colaboración para la ejecución del Plan Federal de Inspecciones a operadores de esos precursores.

Bullrich y la frontera permeable

En una conferencia de prensda que ofreció en un intermedio de la sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior, Patricia Bullrich aseguró que "evaluarán el pedido (de Gustavo Sáenz) con Prefectura Naval, para ver cómo puede instalarse un puesto permanente en esa zona del país". El prefecto naval Guillermo José Giménez Pérez escuchó directamente los pedidos del gobernador salteño, porque participó en la sesión del Consejo.



Sobre el trabajo del Ministerio de Seguridad nacional en hechos relacionados con el narcotráfico, Bullrich aseguró que la Nación mantiene actualmente un nivel de efectividad muy alto. Al compararlo con 2023, precisó que, según estadísticas propias, en su gestión aumentaron en un 500% los decomisos por narcotráfico. Luego se refirió al Sistema de Vigilancia Integrada de Fronteras (SITEVIF), creado en octubre de 2019, sobre el final de su primera gestión en el cargo que actualmente ocupa. "A ese sistema lo recibimos muy caído y lo estamos reconstruyendo", dijo. Afirmó que trabajan para rehabilitar torres de comunicación y cámaras de seguridad instaladas en la frontera, y que pretenden instalar todos los radares que ese sistema tenía previsto.



"Lamentablemente, muchas cosas que compramos (en su primera gestión) quedaron en conteiners y cuando fuimos a abrir los paquetes, que contenían tecnología de punta, nos dimos con que estaban húmedos y casi inservibles", expresó. Aseguró que actualmente gestiona partidas presupuestarias que permitan reemplazar lo que encontraron deteriorado. "Hay una negociación en marcha, pero vamos a tardar un poco más en ordenarlo (al SITEVIF). Esperamos tenerlo listo a principios del año que viene, ya en pleno funcionamiento", precisó.

Acerca del acceso a internet en las fronteras, comentó que en la sesión del Consejo en Salta participaron expertos de la Policía Federal, porque la zona más compleja para dotar de conectividad se ubica en La Quiaca, en la frontera entre Jujuy y Bolivia con relieve de montaña. "Buscamos sistemas satelitales más económicos", dijo, sin aclarar si el gobierno nacional evalúa contratar los servicios de Starlink de Elon Musk. "Estamos trabajando además en Salvador Mazza y en Aguas Blancas", para "mejorar la conectividad que nos permitirá cubrir mejor los puntos de entrada de droga a la Argentina", añadió.

La protesta social

"No tratamos el tema de las protestas sociales durante el encuentro", aseguró la ministra de Seguridad nacional ante la consulta de este medio. Opinó que el gobierno nacional mantiene "una actitud muy clara y firme en el cumplimiento de un protocolo que nos da orden público en todo el país". "Debe quedar muy claro que esa es la paz que necesitan los argentinos para poder trabajar y desarrollarse con tranquilidad", agregó.



Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Domínguez, que la acompañó en la conferencia de ayer, recordó que la provincia cuenta con un protocolo antipiquete desde febrero de 2023. "Se trata de una normativa que armoniza en plenitud los derechos constitucionales a la libre expresión y a la libre circulación", dijo. Cuando Bullrich ya se había retirado para continuar participando en la sesión del Consejo, Domínguez insistió que "en caminos, rutas y vías de comunicación, avenidas y calles de la provincia, aplicaremos el protocolo, porque le permite a la ciudadanía expresarse libremente pero con ocupación de mitad de calzada".

"¿Vamos a tener jubilados apaleados en la provincia como ya ocurrió en CABA?", insistió este medio en relación a la convocatoria del Frente de Jubilados a marchar mañana en la ciudad de Salta en el marco de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación que debatirá el veto del presidente Javier Milei a la movilidad jubilatoria. "Vamos a aplicar el protocolo provincial", insistió Domínguez, "pero no creo que puedan suceder hechos tan tristes", aclaró.



En relación al descontento social, el funcionario provincial aseguró que la ciudadanía debe percibir mejoras económicas en su vida cotidiana para que la protesta social disminuya.