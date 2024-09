A casi una semana de la avalancha fatal en el Cerro López, las autoridades de Bariloche explicaron cuál fue el desencadenante del accidente, que provocó la muerte de la turista escocesa de 27 años, Andrea Marshall, y las heridas de gravedad de Cristian Euraskin y Augusto Gruttadauria, un barilochense de 52 años y un cordobés de 29 años, respectivamente.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, el Club Andino Bariloche consignó que el desprendimiento de nieve se produjo como resultado del descenso en simultáneo de los tres esquiadores por encima de la zona del Refugio Roca Negra. Además, en su informe técnico, el organismo detalló que los montañistas --conocidos entre sí-- habían hecho caso omiso a la advertencia previa de un guía de montaña sobre las condiciones riesgosas para realizar "esquí de travesía" en esa pendiente.

Antes de que Marshall, Erauskin y Gruttadauria se dirigieran al filo del cerro, un trabajador de la Asociación de Guías de Montaña les recomendó enfáticamente no recorrer la zona por encima del refugio, ya que, según el informe de ese día emitido por el Centro de Información de Avalanchas (CIAV), había mayores riesgos de un desprendimiento.

En ese sentido, desde el Club Andino Bariloche remarcaron que "los esquiadores vinculados a la avalancha se encontraban dispuestos a esquiar una pendiente con características totalmente adversas para las condiciones de peligro de avalanchas del día informadas por el CIAV".

Origen y características de la avalancha

El informe técnico afirma que el desmoronamiento de nieve del pasado 4 de septiembre "se inició en una pendiente de aproximadamente 40 grados de orientación este-sureste, a aproximadamente 2.000 metros de altitud, cercana al filo del Cerro López".

Además, explica que dicha pendiente "se encuentra en una zona alpina que desciende primero como una pala y luego se divide en 2 canaletas principales que finalizan a aproximadamente 1.500 metros de altitud".

Sobre el desprendimiento precisaron que fue de 550 metros de ancho, que tenía una profundidad de la corona de 70 centímetros, y que su recorrido cercano fue 1.000 metros.



Para los investigadores, el corte de la avalancha se produjo en dos tiempos. Teniendo en consideración que los tres se reunieron en el filo del cerro, se estima que Euraskin fue el primero que descendió, sin consecuencias, deteniéndose en algún punto cercano a la mitad del recorrido.

Las autoridades del centro de esquí del cerro López inhabilitaron el acceso por 48 horas después de la tragedia. (Imagen: Redes sociales)

"Luego, o quizá simultáneamente, Marshall comenzó su descenso y se detuvo en un lugar no muy alejado del filo", precisa el informe. Posteriormente, descendió el tercer montañista, Gruttadauria, "pasando muy cerca de la esquiadora", lo que habría generado el "desprendimiento de una placa mediana que lo arrastró unos 50 metros y lo enterró hasta las rodillas".



En ese instante, la escocesa "habría tenido la intención de ayudar al esquiador enterrado, gatillando esta vez el desprendimiento de una placa mucho más grande, que la arrastró durante todo el recorrido", según los investigadores. Esa misma avalancha arrastró también Euraskin, que se encontraba esperando, y que pudo presenciar este último desencadenamiento. También enterró a Gruttadauria, en el mismo sector donde ya se hallaba parcialmente enterrado por la avalancha anterior.

"Tanto el esquiador 1 –Euraskin– como la esquiadora 2 –Marshall– fueron arrastrados hasta el depósito final a 1500 metros; mientras el esquiador 3 –Gruttadauria– quedó sepultado a una altura de 1950 metros, lugar cercano a la zona de inicio", planteó el informe.



Cómo fue el operativo de rescate

La Comisión de Auxilio (CAX) y los rescatistas que participaron del operativo indicaron que, ese miércoles por la tarde, tras rescatar al barilochense y encontrar el cuerpo sin vida de la escocesa, interrumpieron la búsqueda por las pésimas condiciones climáticas y el riesgo de desmoronamiento del cerro.

En tanto, reiniciaron el rastrillaje durante la madrugada del jueves, bajo un clima desfavorable, pero "con resultado positivo tras el hallazgo con vida" del cordobés, "a unos 500 metros de donde encontraron a la turista irlandesa fallecida y a otro hombre con heridas leves e hipotermia".

Andrea Marshall, una esquiadora profesional escocesa, murió enterrada bajo la nieve en el cerro López producto de una avalancha. (Imagen: Redes sociales)

"Él está vivo, pudo usar el teléfono, pero no podía salir de la nieve porque estaba atrapado. Tenía el cuerpo atrapado, pero pudo sacar el brazo y hablar por celular", detalló Nahuel Campitelli, el jefe de la Comisión de Auxilio del CAB.



"Ésta persona estaba bastante más arriba que las otras dos. Fue muy difícil encontrarlo, porque había unos 500 metros de distancia entre las otras víctimas y él. Por eso no teníamos la señal del detector de avalanchas", apuntó.

Gruttadauria sigue internado mientras se recupera de las lesiones por hipotermia y congelaciones en varias partes de su cuerpo.

Críticas hacia Euraskin como posible autor de un crimen

El presidente de la Asociación Civil de Profesionales del Ski y Snowboard Independiente (Acpessi), Víctor Katz, afirmó en diálogo con Diario Río Negro que Cristian Euraskin, el bariliochense de 52 años que sobrevivió a la avalancha, suele estar en la mira de los profesionales del deporte extremo por dar clases de esquí pese a no estar habilitado como instructor.

“A Euraskin lo habían apodado Truchán. Lo conocemos de memoria", dijo el instructor, y agregó: "Lo perseguimos toda la temporada y justo, pasa esto en López”.



La asociación que representa Katz está conformada por 45 instructores independientes de nivel 3, 4 y 5 que, a su vez, son socios de la Asociación Argentina de Instructores de Ski y Snowboard (Aadides). En tanto, el hombre señaló que Euraskin tiene "antecedentes" por haber dictado clases sin autorización y haber causado algunos incidentes.

“No había forma de pararlo. Era una persona que abordaba a los turistas en la playa de estacionamiento del cerro o en la pista y les ofrecía clases de todo tipo a un precio irrisorio. No es el primer año. De hecho, se colaba porque no tenía pase”, contó el instructor, y sumó: “Este año ha llegado a estar todos los días. Ganaba por cansancio. El año pasado llegó a tener un forcejeo con instructores. No había forma de sacarlo”.

Ante este panorama, Katz precisó que se realizaron diferentes reclamos ante las autoridades del Cerro Catedral y la Municipalidad de Bariloche, sin éxito. "Ya nos habíamos dado por vencido porque no había forma de pararlo. Nunca desde ningún estamento hubo una penalización", objetó.

Euraskin, uno de los primeros en ser rescatado del accidente del Cerro López, había sufrido algunos golpes y un principio de hipotermia. En el hospital Ramón Carrillo, donde lo trataron, le sugirieron que se quedara internado en observación, pero el hombre quiso retirarse.

El Ministerio Público Fiscal enfatizó a Diario Río Negro que el esquiador “no está en condición de prófugo" y aclaró que tampoco se ordenó su detención en el marco de la investigación. "Hay muchas medidas en curso y se están esperando los resultados de algunas de las diligencias que ya se realizaron”.