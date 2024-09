Dave Grohl, el exbaterista de Nirvana y actual líder de la banda Foo Fighters, anunció en su cuenta de Instagram que recientemente tuvo a una hija por fuera de su matrimonio con la exmodelo Jordyn Blum, con quien está casado desde 2003.

El cantante de 55 años tomó por sorpresa a sus seguidores cuando este martes publicó un posteo en el que confesaba públicamente haberle sido infiel a su segunda esposa y también haberse convertido en padre por cuarta vez.

"Recientemente, me he convertido en padre de una hija que nació por fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre amoroso y comprensivo para ella”, reveló Grohl, sobre su bebé.

El músico tiene tres hijas con Blum, con quien está casado desde hace 21 años: Violet, Harper, y Ophelia, de 18, 15 y 10 años, respectivamente. En tanto, no develó el nombre de su nueva descendiente, ni de la madre.

Asimismo, el guitarrista y vocalista expresó en su comunicado: “Amo a mi esposa y a mis hijos, y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganarme su perdón”.



“Estamos agradecidos por su consideración hacia todos los niños involucrados, a medida que avanzamos”, finalizó el artista, tras lo cual causó una gran repercusión en las redes sociales y se volvió tendencia en X.

Desde entonces, las dos hijas mayores ya no tienen activas sus cuentas de Instagram, según reportó la revista NME. El resto de la familia no emitió ninguna declaración al respecto.

Blum es la segunda esposa de Grohl. Anteriormente, entre 1994 y 1997, mantuvo un matrimonio con la fotógrafa Jennifer Leigh Youngblood, con quien terminó tras admitir que había sido infiel.



Dave siempre habló de forma abierta sobre su condición de padre y cómo esto cambió su vida: en una entrevista con The Guardian en 2007, el músico indicó: “(Mi esposa) Jordyn y (mi hija) Violet son pilares que me impiden desaparecer por completo”. En tanto, en 2009, dijo a la revista TIME: "Cuando tienes hijos, ves la vida con otros ojos. Sientes el amor más profundamente y quizás eres un poco más compasivo. Es inevitable que eso se refleje en tu composición”.



Foo Fighters lanzó en junio de 2023 un nuevo disco, But Here we are, el primero tras la muerte accidental del baterista y confundador Taylor Hawkins, y dieron conciertos en Estados Unidos y Europa de mayo a septiembre, y en Australia y Nueva Zelanda de noviembre a enero de este año.



Violet recibió mayor reconocimiento público en 2023 tras grabar la canción "Show Me How" del nuevo disco y acompañar a su padre en la gira.

El año pasado la familia entera asistió a los premios Grammy y posó para las fotos en la alfombra roja. Más recientemente, en julio de 2024, los Grohl fueron vistos en el torneo de tenis de Wimbledon en Londres, donde el músico y la exmodelo ocuparon los prestigiosos asientos del Royal Box junto a otras celebridades, incluido David Beckham.