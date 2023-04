Sorpresivamente, la banda de rock Foo Fighters lanzó el primer sencillo de lo que será parte de su nuevo disco, luego de la muerte de su baterista, Taylor Hawkins, el 25 de marzo de 2022, a la edad de cincuenta años.

“Rescued” es el primero de diez temas que serán parte de But Here We Are, el 11° disco de estudio de la banda liderada por Dave Grohl, que saldrá a la venta este 2 de junio.

Se especula que la batería estará a cargo del propio Grohl, teniendo en cuenta que hasta el momento no se conoció un reemplazo para Hawkins y que el cantante y principal compositor del grupo se destacó en ese rol durante los años 90 en la legendaria banda Nirvana.

El tracklist de But Here We Are:

1. "Rescued"

2. "Under You"

3. "Hearing Voices"

4. "But Here We Are"

5. "The Glass"

6. "Nothing At All"

7. "Show Me How"

8. "Beyond Me"

9. "The Teacher"

10. "Rest"

Acompañando el lanzamiento del single, la nota del grupo apunta: "Este disco marca el regreso de la banda después de un año de grandes pérdidas, introspección y recuerdos agridulces. Es una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters ha soportado en estos últimos tiempos, un testimonio del poder sanador de la música, la amistad y la familia".

La muerte de Taylor Hawkins

El 25 de marzo de 2022 Taylor Hawkins murió a los 50 años en una habitación del hotel Casa Medina en Bogotá, la capital de Colombia.

Según un comunicado de las autoridades sanitarias locales, se hizo una llamada a los servicios de emergencia porque Hawkins sufría de un dolor en el pecho. Al llegar la atención médica, fue encontrado sin vida.

Foo Fighters estaba de gira por Sudamérica en el momento del hecho y estaba programado que actuaran en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá esa misma noche.

Según los resultados de la autopsia, publicados el 26 de marzo, Hawkins tenía en su organismo opioides, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos y THC, entre otros.