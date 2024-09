La Coordinadora de Hinchas, integrada por socios de clubes de todo el país, realizó un abrazo simbólico en la sede de la AFA, situada en Viamonte 1366 (CABA), con la intención de transmitir los perjuicios que traería la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en las instituciones.

Hernán Aisenberg, quien integra la Coordinadora, explicó que la misma "nació en 2016, cuando el entonces presidente Macri intentó hacer algo similar a la propuesta actual de las SAD. Es una organización que reúne hinchas y socios agrupados en cada uno de los clubes de todo el país. Este abrazo fue para que dejen de presionar a los clubes que ya existen y son Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, cuyos objetivos tienen que ver con la cultura, lo recreativo etc., y el objetivo es que crezcan en participación no en billetes que se llevan algunos pares".

Y cuando fue consultado en relación a que muchos dirigentes coinciden que se necesita introducir capitales privados para sostener el fútbol en los clubes, Aisenberg indicó: "Cuando nosotros hablamos con gente que está a favor de las SAD les preguntamos cuál es el objetivo de esto, porque la realidad es que los clubes no están impedidos de recibir inversiones locales o extranjeras. Por ejemplo, las publicidades de las camisetas son inversiones privadas, la cartelería de los estadios, la televisación paga un canon elevado y hay que preguntarse porqué no podemos ver los partidos los socios sin pagar un plus".

Y agregó: "Esto no es una guerra entre actores como Milei, Tapia, Macri etc., es un tema que nos involucra como socios. Nosotros sostenemos que si no nos gustan los dirigentes que hay votemos por otros. La pregunta es que vendría a cambio de las sociedades anónimas: un dueño que compra el club, paga la deuda y si se produce una quiebra se va y no hay a quien reclamarle".