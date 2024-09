Poco después de que la Cámara de Diputados ratificara este miércoles por la tarde el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, el secretario general de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Hernán Rossi, dio detalles del pedido de “suspensión preventiva” que impulsarán desde el partido contra los legisladores que respaldaron en el Congreso la decisión presidencial.

Amparados en los artículos 8, 29 y 53 de la Carta Orgánica de la UCR, Rossi explicó que buscarán avanzar con la suspensión de la afiliación de los cinco legisladores que “se apartaron del mandato partidario”.

“Al tener suspendida su afiliación partidaria tienen suspendida su pertenencia al bloque, hasta tanto no se resuelva su situación”, aclaró, en diálogo con la 750.

En los próximos días se pondrán en marcha los mecanismos institucionales partidarios para avanzar en esa línea. “Ayer teníamos la expectativa de poder llamarlos a la reflexión para que finalmente hoy la votación diera otro resultado y que nuestro bloque votara todo junto, en función de lo que había hecho hacía no muchos días cuando logramos esa histórica victoria en favor del resarcimiento de los jubilados”, sostuvo el secretario general de la Convención Nacional de la UCR.

“En una democracia, la oposición cumple un rol. Nosotros no estamos en el Gobierno y lo que nos corresponde a la oposición no es ocuparnos sobre la gestión, eso que lo haga el señor Milei. El proyecto, que se originó en el seno del bloque radical, es de una enorme responsabilidad fiscal. En todo caso, es una decisión de prioridades del Poder Ejecutivo, que hace de esta cuestión de cuanto más duro el ajuste más me vanaglorio, más león soy, que es lo que parece decirnos el presidente Milei”, argumentó Rossi.



“Tenemos jubilados que están discontinuando sus tratamientos médicos porque no pueden comprar sus medicamentos, con lo cual es una falacia absoluta cambiar de opinión en relación a la cuestión al equilibrio fiscal”, añadió el dirigente radical.

“A mí me parece que en la política argentina en general existe una idea de que hay que correr a donde sopla el viento, y estamos demasiado preocupados por la próxima elección y no por demostrarle a la ciudadanía nuestra idoneidad. Siempre tenemos que decir lo que pensamos. Y a veces la sociedad nos acompañará con su voto y en otras nos pondrá en el lugar de la oposición”, reflexionó por último.

“Acá lo que hay es una especulación electoral, que es relativa, porque no sé cuánto tiempo la sociedad argentina le va a sostener el cheque en blanco (al Gobierno)”, concluyó.