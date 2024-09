El anunciado regreso de Susana Giménez a la televisión tendrá lugar finalmente el próximo 22 de septiembre, y no este domingo 15 como estaba previsto. Según contó la diva en las últimas horas, el cambio de fecha se decidió luego de una llamada de Karina Milei, secretaria General de Presidencia, quien le recordó que ese domingo a las 21 horas las luces debían apuntar a su hermano, el presidente Javier Milei, que presentará el presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación.

“No puedo volver este domingo porque me llamaron desde el Gobierno, específicamente la señora Karina Milei. Ella habló con mi productor y le dijo: ‘Con el presidente Javier le queremos pedir perdón, sabemos que quieren debutar, pero él va a dar a conocer el presupuesto nacional. Y va a ser largo...'", dijo Giménez en una entrevista que el pastelero Damián Betular le hizo para Olga TV, el canal de streaming de Bernarda y Luis Cella, hijos del histórico productor de la diva de los teléfonos.

La conductora, quien ha expresado en más de una oportunidad su apoyo a Javier Milei, entendió que no era algo personal contra ella sino una decisión estratégica para obtener mayor audiencia. "Claro, porque la gente está en la casa y lo puede escuchar tranquilo, ¿qué vamos a hacer? Por algo será”, comentó.



En ese marco, Betular le preguntó si tenía pensado entrevistar al mandatario. “Yo creo que sí. Yo hablé con él dos veces porque me llamó para venir. Y yo le dije: ‘Señor presidente...’. Odio a los que piensan que se conocen de toda la vida. No le podía decir: ‘Oíme, Javi....’. Y le dije: ‘Yo no estoy al aire y no sé mucho de política. Necesito ver un poco de lo que hace, enterarme lo que pasa en el país y después hacerle una nota”, explicó Giménez, quien recordó que no sería su primera vez con un jefe de Estado. “Entrevisté a todos. A Macri, a Menem, a De la Rúa...”, repasó.

A comienzos de año, Giménez ya había anunciado una entrevista al mandatario en Casa Rosada. Iba a ser una coproducción de Telefé y la productora 22, de los hijos de Cella. Sin embargo, la grabación se terminó suspendiendo. "El encuentro, que se emitiría el próximo lunes 5 de febrero, se pospondrá debido a circunstancias imprevistas en la salud de nuestra conductora", explicó entonces Telefé.

"Lo apoyo a muerte"

Susana, que se mudó a Uruguay durante la pandemia de coronavirus y enfrentó una denuncia de la AFIP por evasión fiscal, ha hecho explícito más de una vez su apoyo al ultraderechista. “Por supuesto que apoyo a este gobierno ahora, muchísimo, porque está haciendo cosas fantásticas y yo no lo voté”, dijo en mayo, en diálogo con América TV.

"Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte”, reiteró en las últimas horas en diálogo con LAM. “¿Y cuándo grita?”, cuestionó el movilero. “No me importa, cosa de él. Grita porque es así, calentón, pero ya se va a acostumbrar. Pasa que si yo fuera presidenta y hubiera encontrado el Gobierno como estaba, también gritaría y lloraría”, lo justificó.

Respecto a su regreso a la televisión, Giménez reconoció que no está nerviosa porque es algo que hizo durante 35 años, aunque sí admitió que está ansiosa. "Confío en mi intuición y en la producción porque están a full y queriendo hacer un proyecto bien potente. Hay mucha competencia, la tele está pasando un momento bajo, no hubo ficción y la extraño”, confió la entrevistada al respecto.



Según el repaso que hicieron la conductora y Betular durante la entrevista en Olga TV, en este nuevo ciclo que inicia la diva el próximo 22 de septiembre se espera la participación de María Becerra, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Sebastián Estévanez, Yayo Guridi, Iván de Pineda, Soledad Pastorutti, Guillermo Cóppola y Nicolás Vázquez.