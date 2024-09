El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se refirió a la polémica posterior al Boca-Talleres por Copa Argentina a la vez que recordó el escándalo de las elecciones xeneizes del año pasado, destacando que están trabajando desde el club para que los que falsificaron las firmas y demoraron los comicios "vayan presos".

El exenganche pasó por el programa de Youtube "El loco y el cuerdo", conducido por el periodista Flavio Azzaro y el expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler, y dejó varios títulos durante casi dos horas de charla en el predio xeneize de Ezeiza.



Sobre Fassi y Merlos

"Si yo hago lo que pasó, estaría preso. Sigo allá en Mendoza (allí se jugó el Boca-Talleres de Copa Argentina). Yo no se qué pasó. Pero si yo estoy metido ahí, ya primero estarían diciendo que por qué estoy yendo al vestuario del árbitro. Estarían tres días diciendo '¿por qué fue al vestuario del árbitro?' y a partir de ahí arrancan ocho días más de... Y si Boca tiene la suerte de ganar el domingo, bueno, hablemos del Consejo (negativamente)".



"Agarramos un club abandonado"

"Nosotros agarramos un club abandonado, esa es la realidad. Caía un poquito de agua y se suspendía el partido... Siento mucha felicidad de estar acá. Que llueva dos, tres días seguidos y ver el partido de Rosario Central que en la cancha se juega perfectamente. Eso me da mucha felicidad porque demuestra que el club se lo vamos a cuidar. Parece que pasó mucho tiempo y han pasado pocos meses de las elecciones donde tuvimos que aguantar que prometan que les iban a hacer un estadio cuando no ponían un caño para que se vaya el agua".



"La pileta más grande"

"El Boca Predio es de los socios y de los hinchas, La Bombonera también. Estamos muy contentos de lo que hicimos estos cuatro años y medio. Este lugar estaba semiabandonado, yo decía que esta era la pileta más grande del país porque se inundaba todo”.



"Que vayan presos"

"Fue un papelón y lo más importante es que el hincha de Boca durante diciembre se dio cuenta de muchas cosas. Falsificaron firmas, es un delito. Parece que pasa y listo, está todo bien. Un delito. Vas a pagar con una tarjeta trucha y vas en cana ¿no? A mí me preocupa que los que falsificaron la firma de los socios para retrasar las elecciones de diciembre vayan presos. Nuestro departamento legal está trabajando para eso. Ahora estaban diciendo que parte del Consejo de Fútbol tiene que ir a declarar para no sé qué causa, pero de esto no hablan".

Lo de Macri, "un papelón"

"Tuvimos que aguantar que no quieran que voten 10.000 socios, que aman al club, que son hinchas. Son hinchas de tu club, maestro. ¿Cómo no van a votar? Y lo completaron queriendo que voten en mesas apartadas, iban a perder por goleada. (...) Fue un papelón (lo de Macri no yendo a votar). Un papelón, un papelón. Es todo lo que puedo decir: un papelón".

Sebastián Villa

"Cuando (Sebastián) Villa jugaba acá no tenía ni que entrenar. Ahora que juega en Mendoza (Independiente Rivadavia) parece que está en otro país. Mendoza es Argentina, eh".



Centro al Chiqui Tapia

“Creo que Chiqui Tapia y (Julio Humberto) Grondona son los dos dirigentes más grandes en la historia del fútbol argentino. Por el Mundial hay que agradecerle a Tapia, Messi y a Scaloni que él lo eligió. Simplemente darles las gracias porque le dieron una alegría a la gente cuando lo necesitaba".



Sobre el Consejo de Fútbol

"Dicen que no estaban preparados, que tienen que ser amigos míos sino no están acá. Hay gente que se cree estar preparada para todo, que se creen que tienen el derecho de criticar a todo el mundo, deberían mirarse adentro antes de hablar. Les digo a los muchachos que el tiempo pone las cosas en su lugar, que tengan paciencia y no hay que contestar. Si Anselmino que lo vendimos a 18 millones de dólares al Chelsea lo estamos disfrutando acá, significa que las cosas tan mal no se vienen haciendo. Prefiero tenerlos a ellos que 'no están preparados'".

Messi y Maradona

“Messi se va reinventando. Vos nunca sabes con qué te puede salir. No tengo dudas que va a jugar el próximo Mundial y vamos a hacer fuerza para que eso pase. Tuve la suerte de jugar con Messi y Maradona. No son normales".

¿Se va Zenón?

“Llegaron ofertas por varios jugadores. Kevin lo ha entendido y nos da felicidad cuando no sale tanta información en la tele, quiere decir que el jugador está contento. Cuando llegó el lío era que se iba Barco. Y jugó como un futbolista que estuvo toda la vida en el club”.