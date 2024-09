El debate durante la madrugada del viernes fue el más corto del temario de la sesión que la Cámara alta arrancó el jueves porque la suerte ya estaba echada: con 49 votos en contra (más de dos tercios de los presentes) el Senado rechazó del DNU con que Javier Milei le otorgó 100.000 millones de pesos a la SIDE para espionaje. Así, el Congreso ratificó la más dura derrota que hasta ahora sufrió el Gobierno libertario en el ámbito legislativo.

Es la primera vez desde la Reforma Constitucional del ’94 que el Parlamento voltea un Decreto de Necesidad y Urgencia de los más de 880 que dictaron los sucesivos gobiernos desde entonces. Los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Arballo --consultados por PáginaI12-- coinciden en que el DNU “es nulo de nulidad absoluta”, por lo que el Gobierno deberá rendir cuentas del multimillonario presupuesto, del cual ya habrían girado más del 80 por ciento a los servicios de inteligencia en apenas dos meses. Explicaciones que deberá empezar a brindar el jefe de la SIDE libertaria, Sergio Neiffert, que ya está citado para el martes próximo en la comisión Bicameral de Inteligencia.

“Nulo de nulidad absoluta e insanable”

“Primero, es una buena noticia porque desde 1994 no se había rechazado ninguno y se dictaron 880 más o menos. Por lo cual es una buena noticia que el Congreso después de 30 años ejerza el control político interior por primera vez. En segundo lugar es que el efecto del rechazo es que el decreto es nulo de nulidad absoluta, con lo cual los recursos no pueden ser asignados a la SIDE y pierden su carácter reservado: esto es no los puede usar la SIDE y dejan de ser reservados. Si los usó tienen que rendir cuentas públicas de su uso”, sostuvo el constitucionalista Gil Domínguez ante PáginaI12.

“El rechazo implica que el decreto es nulo de nulidad absoluta e insanable –continuó Gil Domínguez--, que es la máxima pena que prevé la Constitución. La nulidad es como algo que nunca existió, es tan gravoso que nunca existió. Si nunca existió la plata no pudo ir nunca a la SIDE y los recursos no son reservados”.

“No la uses; pero yo ya usé una parte. ¿Ah, sí? ¿cuánto usaste?, ¿para qué?”, resumió el constitucionalista. Un diálogo que podría reproducirse el martes, cuando Neiffert (el Señor 5 de la SIDE) enfrente a la Bicameral de Inteligencia del Congreso.

Para el abogado y especialista en Derecho Público, Gustavo Arballo hay una interpretación clara y otra más difusa. “Una es más clara. Básicamente el decreto deja de existir. A diferencia de lo que ocurre con leyes, el presidente no puede vetar el rechazo del Congreso a un DNU que ha dictado. O sea que aquí termina la cuestión”, sostuvo Arballo ante PáginaI12. “La otra admite dos respuestas: qué pasa cuando se rechaza un DNU. La respuesta constitucional es que el efecto --que en este caso se activa por el rechazo del Congreso-- es el de "nulidad absoluta e insanable". Pero hay una respuesta" legal" distinta en la ley 26.122 de 2006, que habla de que el rechazo implica una "derogación", y es explícita en dejar a salvo los derechos adquiridos en el lapso entre que el DNU se dictó y el rechazo del Congreso”.

“Como nunca sucedió, no tenemos ‘doctrina’ ni ‘práctica’ sobre este tema –explicó Arballo--, que recurrentemente se señaló como un problema constitucional en la ley 26.122 (es la que regula los decretos de necesidad de urgencia y delegados)”.

--¿Si se gastó el dinero o parte de él, el Gobierno deber rendir cuentas?—preguntó este diario. "Mi criterio es que sí, independientemente de la respuesta que le diera a la cuestión anterior: si el efecto es 'nulificante' o 'derogatorio'. En cualquiera de los casos, el obstáculo de rendición de cuentas que como excepción se ha autoarrogado el presidente ya no existe, y debería hacerlo", respondió Arballo.

Rechazo transversal

La votación fue contundente. Por el rechazo se pronunciaron 30 senadores de Unión por la Patria (que tuvieron tres ausentes en toda la jornada: Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu y Gerardo Montenegro); 11 de los 13 radicales; Alfredo De Angeli, Victoria Huala y Guadalupe Tagliaferri, del PRO; los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano; el exoficialista Francisco Paoltroni; la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal; y la chubutense Edith Terenzi, de Cambio Federal.

A favor de la validez del decreto lo hicieron los 6 senadores de La Libertad Avanza, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero por el PRO; Carlos “Camau” Espínola y Edgardo Kueider, de Unidad Federal; y la tucumana Beatriz Ávila, del bloque Por la Justicia Social.

Las abstenciones correspondieron a la chubutense Andrea Cristina, de Cambio Federal, y el misionero Martín Goerling Lara, del PRO. Si bien los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut habían anticipado su abstención, terminaron optando por retirarse del recinto antes de votar. Tampoco estuvieron los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; Juan Carlos Romero y Lucila Crexell por Cambio Federal; y la rionegrina Mónica Silva.

“Es un limite al Presidente y un mensaje político muy claro porque hay expresiones diversas que se manifiestan en el mismo sentido a un presidente con las características de Milei. Ha logrado unir a sectores que pensamos muy distinto en muchas aristas de la vida nacional”, dijo el senador rionegrino Martín Doñate (UxP) a PáginaI12.

Para Doñate, el rechazo “es una mensaje muy claro al Presidente que no puede seguir haciendo lo que quiere no solo con el presupuesto nacional y además con la Constitución y las leyes; e impregnar de oscurantismo a una gestión que mientras les baja los impuestos a los ricos, le saca la plata a los jubilados, en paralelo genera un régimen represivo que llegó a su máxima expresión esta semana gaseándole los ojos a una nena de diez años por parte de la policía de Patricia Bullrich”.

“Este es el modelo de gestión que estamos viviendo y que se va a profundizar en la medida que el Presidente siga caprichosamente vetando las decisiones del Congreso de la Nación como ya anunció ahora el veto al financiamiento a las universidades públicas. Me parece que hay una escalada de la suma del poder público que pretende el Presidente que nos va llevando no solo a una crisis social y económica de dimensiones sino también institucional muy peligrosa”, sentenció Doñate.