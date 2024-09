Matías Lequi pone a prueba sus cualidades como entrenador al asumir el reto de relanzar a Central en Liga Profesional. Acabado el sueño de la Copa Sudamericana, los canayas necesitan recomponer su presente en el campeonato para aspirar a meterse en la pelea por las copas internacionales y esta tarde llega Talleres al Gigante. El conjunto cordobés se presenta contrariado por su reciente eleminación, con polémica, en Copa Argentina. El canaya recupera a Facundo Mallo pero sufre hoy las ausencias de Jorge Broun, Emanuel Coronel y Carlos Quintana.

El nuevo entrenador de Central sacó al equipo de su mal momento y mostró recuperación en el rendimiento colectivo. El canaya no tuvo un buen año y Lequi renovó algunas ideas. Pero el club ya no está en la pelea por la Sudamericana y lo que tiene por delante como único objetivo es recomponer su mala situación en el torneo, la cual se agudizó con la derrota ante Boca en la anterior fecha. Para volver el año que viene a las Sudamericana el equipo debe encontrar triunfos sucesivos y esa obligación no se puede postergar.

Central debe hoy superar a un Talleres que se presenta con la frustración de ser eliminado la semana pasada por Boca en Copa Argentina y semanas atrás de Copa Libertadores por Boca. El conjunto cordobés muestra la vuelta del técnico Alexander Medina con el reto de retomar el protagonismo que el club asumió en los dos últimos años.

Lequi esta tarde no tiene a Jorge Broun, de baja por lesión muscular. Axel Werner jugará por primera vez de titular en el Gigante bajo los tres palos auriazules. Pero en defensa regresa Mallo en lugar de Juan Giménez o Miguel Barbieri, esa la duda que extendió toda la semana el entrenador canaya. Porque en ataque para el técnico Marco Ruben no está en plena condición física para volver a la titularidad.

Talleres gozará hoy de la vuelta al equipo de Matías Catalán, tras jugar Eliminatorias con Chile, mientras que en el mediocampo retornará Alejandro Martínez. Pero Medina no confirmó el once titular para hoy. La visita pelea por acceder el año que viene a la Copa Libertadores y está cuarto en la tabla anual. Pero con la victoria ayer de Vélez, claro puntero del campeonato, quedó a siete puntos del líder y para meterse en la discusión por el título deberá imponerse en Arroyito. Se juega desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito y lo televisará ESPN Premium.

Central: Werner; Martínez, Mallo, Barbieri, Sández; Ibarra, Mauricio Martínez, Gómez; Malcorra, Campaz; Copetti. DT: Matías Lequi

Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Juan Portillo, Riveros o Navarro; Moyano, Ortegoza; Palacios, Botta, Martínez; Girotti. DT: Alexander Medina

Arbitro: Yael Falcón Pérez

Cancha: Central

Hora: 17.30

TV: ESPN Premium